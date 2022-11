Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: shutterstock/watson

C'est vendredi! C'est l'heure de l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, des résultats des midterms aux Etats-Unis et de la claque prise par Donald Trump.

L'actu en Suisse

Kidnapping de touristes au Pérou

Les Suisses, quand ils partent en vacances, ils sont plutôt appréciés: ils sont polis, pas trop relous et ils ont plein de thunes à dépenser chez les autochtones. Donc généralement, on ne les embête pas. Sauf dans la forêt amazonienne au Pérou. Un groupe de touristes, dont plusieurs Suisses, ont été kidnappés par des indigènes pour protester contre le manque d'aide de leur gouvernement pour contrer une fuite de pétrole. Les touristes étaient au mauvais moment au mauvais endroit, et ont heureusement été relâchés le week-end passé.

Pour en savoir plus sur cette affaire:

Image: knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

Balotelli (déjà) en roue libre

On vous en parlait ici lors de son recrutement au FC Sion l'hiver dernier: Mario Balotelli n'est pas un enfant de chœur. Il en a fait des siennes le week-end passé, ce qui était largement commenté dans les médias en début de semaine. Dans un match contre le FC Bâle, après s'être fait tacler sans que l'arbitre ne réagisse, il a adressé des doigts d'honneur au public bâlois. Puis, après le match, il s'est lâché contre la Super League suisse sur les réseaux sociaux, l'accusant d'être une mafia et lançant le hashtag #fixswissfootball. Ambiance...

Les détails du pétage de plombs:

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

instagram/watson

knowyourmeme/watson

L'actu à l'étranger

Les midterms aux Etats-Unis

Ça devait être la grande vengeance de Donald Trump, ça a fait pschitt. Mardi soir ont eu lieu les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, dans un pays polarisé comme jaja. Et traditionnellement, c'est toujours la claque pour le président sortant, dans ce cas, Joe Biden. Pendant des semaines, l'ancien président, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite de 2020, a annoncé une «grande vague rouge», en référence à la couleur de son parti républicain. Mais le tsunami n'a pas eu lieu. Les Républicains gagnent de justesse le contrôle de la Chambre des représentants, mais pas forcément celui du Sénat. Raté...

On sait que c'est difficile à tout comprendre en un paragraphe, alors on vous met le lien d'un article détaillé:

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

wikipedia/watson

knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Ne bossez pas pour les réseaux sociaux

Ou alors vous risquez d'être viré. Parce qu'en ce moment, niveau sécurité de l'emploi, Twitter et Meta c'est pas joli, joli. Concernant le premier, nouveau joujou d'Elon Musk, une vague de licenciements a suivi le rachat pour 44 milliards de dollars, avec près de la moitié des 7500 employés mis à la porte. Pour Meta, le joujou de Mark Zuckerberg cette fois-ci, c'est près de 11'000 des 87'000 employés qui ont été fichus dehors, résultat des mauvais choix stratégiques du groupe propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. You're fired.

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

La news WTF

Pas d'aigles pour attaquer des drones

Les drones, ça peut faire un tas de trucs illégaux et c'est galère à attraper. La police genevoise (encore elle, la semaine passée on parlait déjà de ses soucis avec l'alcool) a pensé à un plan imparable: former des aigles pour les intercepter. Malheureusement, vous ne verrez pas des rapaces avec un képi car le projet a été abandonné. Si les flics ont bien tenté de dresser deux aigles, ils renoncent à les utiliser en mission, apparemment pour leur santé. Schade!

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur l'actualité!

Découvrez Wiki WTF, notre format barré!

La vidéo de la semaine:

Vidéo: watson

On se quitte avec 23 photos prises au parfait moment ​