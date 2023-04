C'est vrai que Steve dégage des ondes négatives dans ce Coachella 2023. keystone/watson

Très en retard, cet artiste a fait un flop à Coachella

Frank Ocean est arrivé sur scène avec une heure de retard. Il a passé la majeure partie de son set assis et à cause de lui, entre autres, le festival s'est pris une grosse amende.

La performance de Frank Ocean était très attendue ce week-end à Coachella. Il faut dire que l'artiste américain de 35 ans n'avait pas donné de concert depuis six ans. Il est arrivé sur scène en pantoufles avec une heure de retard et est resté assis une bonne partie de son set. La raison de cette nonchalance? Une cheville blessée, selon le magazine Rolling Stone.

Frank Ocean en 2013 aux Grammy Awards. Image: AP Invision

Une source proche affirme que la production de la performance de Frank Ocean a été ajustée à la dernière minute pour tenir compte de cette blessure que le chanteur trainait depuis les répétitions une semaine avant le festival.

Coachella, ce festival de l'enfer durant lequel les girls portent des chapeaux de cowboy roses. keystone/watson

Comme il était le dernier artiste de la soirée de dimanche et qu'il était en retard, sa prestation a dû être écourtée. Certains fans déçus affirment qu'il n'a chanté que pendant 30 minutes. A Indio, la ville où se déroule le festival, le couvre-feu est fixé à minuit le dimanche. Il a été dépassé de 25 minutes. Mais Frank Ocean n'est pas le seul à ne pas avoir respecté les horaires. Vendredi et samedi, Coachella n'a pas non plus respecté l'heure limite de 1 heure du matin, dépassant de 25 minutes le vendredi et de 22 minutes le samedi.

Comme le précisent les autorités d'Indio citées par TMZ, les amendes font partie de l'accord passé avec le festival. Le contrat prévoit une amende journalière de 20 000 dollars pour les cinq premières minutes de dépassement du couvre-feu, et de 1000 dollars supplémentaires pour chaque minute suivante. Les 117 000 dollars d'amendes sont versés au fonds général d'Indio, et la ville utilise ensuite cet argent pour les coûts de fonctionnement, y compris les travaux publics et les services de police et d'incendie.

Frank Ocean a commencé son concert à 23 heures et a terminé sa prestation par une phrase peu enthousiaste... «Les gars, on me dit que c'est le couvre-feu, donc c'est la fin du spectacle.»

Si la blessure de Frank Ocean explique en partie pourquoi son concert était un peu mou du genou, ça n'explique pas pourquoi, au milieu de son show, la DJette Crystallmess (aussi bonne soit-elle) a proposé un set de six tracks, un interlude de 10 minutes pendant lequel un agent de sécurité a été filmé en train de twerker comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous. Un concert en demi-teinte donc qui laisse les fans sur leur faim.

