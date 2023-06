400 concerts gratuits au Montreux Jazz Festival: voici le programme

Dès le 30 juin, en marge des événements payants, plus de 400 concerts, sets de DJ et activités gratuits investiront le Montreux Jazz.

Après avoir dévoilé son affiche payante, place à sa programmation gratuite. Jeudi 1er juin, le Montreux Jazz Festival (MJF) a dévoilé le très riche programme de ses scènes en accès libre. Ont été annoncés, plus de 55 stands et restaurants-bars ainsi que plus de 400 concerts dont 40% regroupent des artistes suisses. On compte parmi ceux-ci:

La vaudoise Silance et son rap engagé

La chanteuse bernoise Veronica Fusaro et sa voix pop soul

La chanteuse zurichoise Naomi Lareine et son groove R&B

Le groupe bernois Opération Zéro et sa pop urbaine bilingue

Le Genevois Rounha et ses lyrics encensées jusqu'en France

Côté international, les noms d'artistes émergeants particulièrement suivis sur les réseaux sociaux devraient également réjouir l'ouïe des néophytes: Aime Simone, Zed Yun Pavarotti, Laufey, Laura Misch, Yuksek, Saint Levant, Charlotte Cardin, Mentissa, Miel de Montagne rythmeront également l'offre gratuite du Montreux Jazz.

Hormis les concerts, d'autres activités devraient tout autant réjouir les festivaliers. L'événement musical a préparé des pool parties, des silent discos, des projections de films ou encore des rencontres littéraires. Dans les lieux ayant connu un vif succès en 2022, les participants retrouveront cette année encore:

La Lake House, résidence de trois étages offrant différentes expériences musicales, culturelles et festives

Le Parc Vernex qui se métamorphosera, comme l’année dernière, en Biergarten

L'expérience Audemars Piguet Parallel investira à nouveau un lieu insolite de la Riviera (pour le moment tenu secret) avec, en tête d’affiche, le groupe britannique Metronomy

D'autres lieux mythiques du MJF bien connus des habitués du festival reviendront. Comme la Coupole, lieu de nuit incontournable du Festival et l'lpanema, boîte de nuit sur le lac qui accueillera des DJs suisses et internationaux.

C'est en clair, un festival dans le festival. Lequel traduit la volonté des programmateurs de «rendre accessible à tous les publics une vaste offre d’expériences musicales et culturelles», est-il expliqué dans le communiqué. La 57e édition du Montreux Jazz Festival aura lieu du 30 juin au 15 juillet 2023.

Toute la programmation dans les moindres détails:

Lisztomania

Super Bock Stage

Terrasse Ibis Music

Ipanema

El Mundo

The Memphis

