Le deuxième week-end du Coachella s'est terminé ce dimanche. instagram

9 poses vues à Coachella à ne surtout pas reproduire

Le fameux festival californien a débuté le week-end passé. Les influenceuses ont bombardé Instagram de photos plus kitsch les unes que les autres, et tout est dans la pose.

Gelöschter Benutzer Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Quand on est influenceuse (ou créatrice digitale comme elles se font appeler désormais) et qu'on pose devant l'objectif, il y a des règles à suivre. On ne peut pas juste décrocher son sourire le plus sympathique comme nous le ferions, nous, simples mortels (OMG, la honte!). Il faut trouver l'attitude, comme si ce n'était pas votre meilleure amie/assistante qui vous photographiait, mais Vogue. Oui, en gros, il faut crâner.

Vous avez l'impression d'avoir déjà lu cet article? C'est normal, il a déjà été publié. Nous vous le proposons à nouveau, à l'occasion de Coachella 2025.

Pour fêter Coachella comme il se le doit (Ouf! C'est bientôt terminé) on a rassemblé les plus belles poses des influenceuses et vous allez voir que moins c'est naturel, mieux c'est.

Voyons ce que ça donne concrètement.

La flamingo pose

Cette pose popularisée par Kendall Jenner en 2019 consiste à tenir en équilibre sur une jambe. Ça demande bien évidemment de la concentration et pas mal d'équilibre, mais le résultat est, à n'en pas douter, absolument gorgeous!

Si, si, c'est ma tête naturelle, là. instagram

Hihi! Tu es ma BFF! instagram

Love it! instagram

La pose «je me touche les cheveux parce que ça me donne de la contenance»

Quand on ne sait pas quoi faire de ses mains, une des techniques consiste à se toucher les cheveux.

La pose «Je touche mon chapeau, parce que j'ai un chapeau»

Vous avez remarqué? Les personnes qui portent un chapeau à Coachella se sentent obligées de le toucher pour dire: «Heeeeyyyyyyy, j'ai mis un chapeau.» Grand bien leur fasse, c'est vrai que le soleil tape en Californie.

La pose «Et mes fesses? Tu les aimes mes fesses?»

Par en dessous... instagram

... ou par au-dessus.

La pose «Oh! J'avais pas vu qu'on me prenait en photo»

Mais quelle surprise! Je ne t'avais pas vu! Il faut dire que la dame joue très bien la stupeur. Surtout que cette photo a dû être refaite plusieurs fois, c'est dire le talent.

instagram

La pose «Je regarde ailleurs»

Pour celle-ci, il faut regarder au loin, mais pas dans le vide, sinon on a l'air con. Il faut fixer un point.

A noter qu'il faut aussi entrouvrir la bouche pour vraiment donner cette impression de visage détendu.

Qui... qui me parle?

La pose «Je fais l'avion»

Elle traduit une certaine joie de vivre. Cette pose a un côté innocent et enfantin. Certaines influenceuses n'hésitent pas à la coupler à la pose flamingo, mais pour ça, il faut plusieurs années d'expérience. S'il vous plaît, par sécurité, ne testez pas cette pose à la maison.

Ah ah ah! Je suis trop trop trop trop contente d'être là!

On a affaire à une pro. instagram

La pose «Je prends le soleil sur mon visage en fermant les yeux, hmm... que c'est agréable»

La vitamine D, c'est bon pour la peau, même si on s'est tartiné le corps de crème teintée et d'autobronzant.

Hmm... je recharge mes batteries. instagram

HHHHMMMM j'adore le soleil, dans 40 ans, y en aura plus. instagram

La pose «Je suis bien trop importante pour toutes ces conneries»

C'est un peu la pose mannequin, mi-blasée, mi-sexy. Il ne faudrait surtout pas montrer à quel point on est contente d'être à Coachella. Pfff, j'y vais chaque année, en fait.

Bonus

La duck face

C'est davantage une moue qu'une pose. La duck face est indémodable. En 2023 à Coachella, on s'autorise encore à serrer les lèvres comme un anus pour avoir l'air cool. Merci les filles, vous êtes superbes.

Les dernières actus sur Coachella

Les looks les plus improbables de Coachella 2023, c'est par ici:

1 / 20 Les looks les plus improbables de Coachella 2023 Si l'enfer existe, il se situe à Indio en Californie, au festival Coachella.

En parlant de festivals...