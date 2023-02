Des nazis, de l'or, du sang et un chien mignon: ce film est fou

La bande-annonce de «Sisu» vient d'être dévoilée. Chose (très) rare, ce film norvégien, qui sortira en avril prochain, obtient la note de 100% sur le très exigeant site Rotten Tomatoes.

Nous sommes en Finlande, quelque part vers la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Un prospecteur bourru et barbu coule une fraîche retraite. Son fidèle compagnon ne le quitte pas d'un coup de pioche. Forcément, à un moment, l'homme tombe sur de l'or au beau milieu de rien. Problème: la banque la plus proche se trouve à 563 miles (900km) de sa découverte.

Le pitch aurait pu en rester là. Un vieux type solitaire qui, pour devenir riche (et enfin, aller chez le barbier), doit fendre la rudesse nordique de mère Nature et éviter de crever de faim. Sauf que le réalisateur de Sisu fomentait un tout autre dessein pour son héros. Et quoi de mieux qu'une bande de nazis très en colère pour compliquer les péripéties d'un vieillard bientôt à l'abri du besoin?

La bande-annonce est d'une rugosité jubilatoire. Deux minutes et vingt-quatre secondes de violence pure et, étrangement, très élégante. On se surprend à serrer les dents et relâcher les zygomatiques en même temps. Au fil des lames qui s'enfoncent dans les tempes des soldats allemands, on rit aussi jaune que l'or qui va échapper aux mains du baroudeur solitaire. Mais les nazis ne réalisent pas tout à fait l'ampleur du CV de ce vieillard qu'ils viennent de dépouiller.

La bande-annonce à regarder ici:

Vidéo: youtube

Le réalisateur préféré de Cate Blanchett

C'est le Norvégien Jalmari Helander qui est responsable de cet étrange objet cinématographique. Parmi les faits d'armes de cet homme qui a longtemps oeuvré dans la publicité, on peut citer le génial Big Game en 2014 et, surtout, le «film préféré» d'une certaine... Cate Blanchett. Père Noël Origines, acclamé par les huiles mondiales du grand écran, raconte les fouilles d'une bande d'archéologues un peu spéciale. Au programme, déglaçage du village de Santa Claus et massacre de rennes à cadence industrielle.

Pour vous donner envie de mater la bande-annonce, sachez que les critiques du très exigeant Rotten Tomatoe, qui ont eu la chance de voir la bestiole, lui ont attribué la note de... 100%.

Sisu est sorti le 27 janvier en Finlande. Il n'a pas encore de date de sortie en Suisse.