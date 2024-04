Voici tout ce que l'on sait sur «Matrix 5»

Les studios Warner Bros ont annoncé qu'ils réaliseraient un nouveau Matrix. Ce sera le premier film de la série non réalisé par Lily ou Lana Wachowski.

Plus de «Divertissement»

Matrix, ce n'est pas fini. Warner Bros a confirmé un cinquième film. Ce n'est pas juste un projet. Le long métrage est en cours de développement. La nouveauté? Il ne sera pas réalisé par Lana et Lily Wachowski. A la place, le scénariste de The Cabin in the Woods, qui n'est pas forcément un film resté dans les annales. Par contre, Drew Goddard est l'un des auteurs de Seul sur Mars de Ridley Scott. Pour réaliser, écrire et produire Matrix 5, il sera aux côtés de Sarah Esberg connue pour avoir produit l'incroyable film Okja en compétition pour la Palme d'Or en 2017.

«Il n'est pas exagéré de dire que les films Matrix ont changé à la fois le cinéma et ma vie», affirme Drew Goddard. Il poursuit: «Le travail artistique exquis de Lana et Lilly m'inspire chaque jour, et je suis plus que reconnaissant d'avoir l'opportunité de raconter des histoires dans leur monde.»

Lana Wachowski, qui a réalisé The Matrix: Resurrections en 2021, devrait en être la productrice exécutive. Quant à Lilly, elle n'est pas liée au projet.

On ne sait pas si Keanu Reeves fera partie de Matrix 5

Aucun détail de l'intrigue n'est encore connu, mais le président de la société de production Warner Bros, Jesse Ehrman, a laissé entendre que l'histoire plongerait encore plus profondément dans le monde fantastique de la franchise sans trop s'éloigner de ses racines. Nous voilà bien avancés.

Dans un communiqué, Jesse Ehrman a vendu encore un peu plus d'air en disant: «Drew Goddard est arrivé chez Warner Bros. avec une nouvelle idée qui, selon nous tous, serait une façon incroyable de poursuivre l'univers de Matrix, honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans "tout en offrant une perspective unique basée sur son propre amour pour la série et les personnages».

Keanu Reeves a joué Neo dans les quatre films. On ne sait pas encore s'il reviendra pour le cinquième volet. Image: warner bros.

Aucune information n'a été donnée sur le casting du film, mais heureusement, aucune phrase creuse dans le communiqué pour parler des potentiels acteurs qui sauront retranscrire l'univers Matrix et apporter leur propre patte.

Le dernier volet a vu les stars de la franchise Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss revenir dans le rôle de Neo et Trinity, ainsi que Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra Jonas. (cmu)

Plus d'actus sur les sorties films et séries👇

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures

1 / 21 Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures source: instagram

Les 5 films incontournables de ce printemps