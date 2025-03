Leonardo DiCaprio est la star du film One Battle After Another.

Voici les premières images du prochain film de DiCaprio

Le prochain film de Paul Thomas Anderson sortira cette année et les premières images de One Battle After Another avec Leonardo DiCaprio ont été dévoilées.

Dicaprio, bière à la main, se bouche les oreilles, car Teyana Taylor, enceinte jusqu'au cou, tire à la mitraillette et elle a l'air d'aimer ça. Puis, on voit un nouveau-né et, finalement, une adolescente interprétée par Chase Infiniti, s’entraînant elle aussi au tir. On peut déduire que cette jeune femme est probablement la fille de Teyana Taylor.

Ce sont les premières images de One Battle After Another, le prochain film de Paul Thomas Anderson (PTA, comme on le surnomme). La bande-annonce a été dévoilée ce jeudi 20 mars.

Peu d'informations circulent sur ce film, si ce n'est que c'est le plus cher de la carrière du réalisateur. Selon le site Première, les dernières estimations s’élèvent à 140 millions de dollars. Un budget conséquent qui a sûrement à voir avec sa tête d'affiche. A titre de comparaison, Mickey 17, film de Bong Joon-ho (Parasite) sorti au début du mois de mars avec Robert Pattison, a coûté 118 millions de dollars.

Chase Infiniti joue la fille de Teyana Taylor. warner bros

One Battle After Another s'inspire du roman Vineland de Thomas Pynchon, publié en 1990. Cet auteur est cher au réalisateur, puisqu’il s'est déjà inspiré de son œuvre pour Inherent Vice (2014). D'après IMDB, l'histoire est celle d'un groupe d'anciens radicaux des seventies qui se retrouvent après seize années pour affronter un ennemi commun et sauver la fille de l'un des leurs, Prairie, 14 ans.

Peter Thomas Anderson est considéré par la presse spécialisée comme une légende, l'un des plus grands cinéastes de sa génération. Il est le seul à avoir été récompensé à Cannes, Berlin et Venise (mais pas aux Oscars). Sur la Croisette, il a remporté en 2002 le prix de la mise en scène pour Ivre d'Amour. Il a remporté l'Ours d'or et l'Ours d'argent pour Magnolia en 2008 et le Lion d'argent de la Mostra pour The Master en 2012.

Paul Thomas Anderson en 2008 à la Berlinoise. Image: EPA

Le Californien a dirigé des acteurs comme Joaquin Phoenix, feu Philip Seymour Hoffman, l'incroyable Daniel-Day Lewis à la fois acteur et cordonnier, ou encore Tom Cruise et Julianne Moore.

Son dernier film Licorice Pizza (nominé trois fois aux Oscars) est sorti en 2021. Quant à Leonardo DiCaprio, il fait également son retour après Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, sorti en 2023. Dans One Battle After Another, le casting est complété par Regina Hall, Alana Haim et Sean Penn qui, d'après le média américain World of Reel, livrerait une performance mémorable dans la peau d’un suprémaciste blanc.

One Battle After Another sortira en Suisse romande le 6 août 2025.

