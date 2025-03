Didier Gotthard est le pâtissier suisse-allemand du président américain. Vidéo: youtube

Netflix est obsédé par la Suisse dans sa nouvelle grosse série

Dans The Residence, la Maison-Blanche est le théâtre d’un meurtre. Cette nouvelle série est focalisée sur la Suisse, puisque l’un des suspects est le «pâtissier suisse-allemand» du président, Federer se prend une vanne et «notre» caractère y est moqué. On a contacté Suisse Tourisme, Glacier Express et le DFAE pour cueillir leurs réactions.

Un soir, un homme meurt à l’intérieur de la Maison-Blanche. Le moment est mal choisi. Alors que le président américain organise un dîner d’Etat avec la présence exceptionnelle du Premier ministre australien, l’huissier en chef est retrouvé sur la moquette de la salle de jeux, au troisième étage.

Panique à bord.

Suicide ou meurtre?

Dans The Residence, la nouvelle série majeure de Netflix qui est sortie ce jeudi, l’enquêtrice Cordelia Cupp (Uzo Aduba, vue notamment dans Orange Is the New Black) est chargée de faire toute la lumière sur ce que tout le monde évoquera d’abord comme «un incident». Le problème, c’est que les proches du président américain refusent de collaborer pleinement à l’enquête et il s’agit de ne pas éveiller les soupçons des convives, qui sont en train de danser devant le concert de (la vraie) Kylie Minogue, australienne elle aussi.

La bande-annonce:

Une enquête, ce n’est pas simple, mais c’est encore plus compliqué lorsqu’elle prend place dans la résidence la plus surveillée au monde. Le pitch est donc plutôt simple: une Maison-Blanche, 132 pièces, un corps, 157 suspects. C’est ensuite que ça se gâte. En évitant le scandale d’Etat, la détective excentrique, passionnée par les oiseaux, doit interroger tout le monde.

Dans le lot, le chef pâtissier exécutif du président américain: Didier Gotthard.

Comme son nom très cliché l’indique, Didier Gotthard est suisse. Plus précisément «suisse-allemand». Et ce ne sera pas la seule évocation de notre petit pays dans cet imposant thriller humoristique, produit par la très prolifique Shonda Rhimes et réalisé par Paul William Davies. Alors que ce pâtissier fait partie des nombreux suspects, la détective en profitera pour raconter l’un de ses voyages en Suisse, avec une précision étonnante.

L’interrogatoire du suspect suisse-allemand:

Didier Gotthard, le pâtissier Je suis choqué.

Cordelia Cupp, la détective Vraiment?

Didier Oui.

Cordelia On ne dirait pas.

Didier C’est parce que je suis allemand.

Cordelia Vous n’êtes pas suisse?

Didier Suisse-allemand.

Le voyage en Suisse de la détective

«J’ai séjourné une fois au Badrutt’s Palace»

«J’avais pris le train de Saint-Moritz à Zermatt»

«Le Glacier Express»

«Express, mais il n’est pas très rapide»

«Mais la vue!»

«Il y a des fenêtres immenses, pour nous, pour la vue»

«Mais il y a aussi des gens hors du train qui nous observaient. Nous étions leur vue»

Au fil des épisodes, on comprend que l’expérience personnelle de la détective, comme son voyage en Suisse, l’a toujours aidée à résoudre des crimes durant sa carrière. Mais, cette fois, Didier Gotthard lui donne du fil à retordre. A la fin de son interrogatoire, Cordelia Cupp partage ses impressions avec le commandant du MPD, la police métropolitaine de Washington.

Cordelia Cupp: «Je crois que ça va être compliqué avec lui, car il est suisse, il ne lâche rien»

Le chef de la police: Il n’est pas autrichien?

Cordelia Cupp: «Non, suisse»

Cet étrange Didier Gotthard est-il le meurtrier? Mystère. D'autant qu’ils sont une grosse dizaine de suspects à être dans le viseur de la détective. Beaucoup d’employés de la Maison-Blanche, de la chef de cuisine à l’électricien, mais également l’un des ministres australiens en visite diplomatique. Reste que le pâtissier suisse-allemand tient un rôle important dans The Residence.

Et puis, pour les Américains, la Suisse sera toujours un grand mystère. On en veut pour preuve un échange hilarant entre Cordelia Cupp et un agent spécial du FBI. Ce dernier ne comprend rien à notre plurilinguisme.

L’agent spécial du FBI: «La Suisse, ça me dépasse»

«Il y a les Suisses allemands, italiens, français...»

«Suisse tout court, ça existe?»

La détective: «Roger Federer»

Joli coup pour la Suisse?

Pas forcément, si l’on en croit Suisse Tourisme, contacté par watson et qui n’était «pas au courant» de la forte présence de notre pays dans cette nouvelle superproduction de Netflix:

«Les bénéfices sont moindres, selon une étude. Seul 1,4% des personnes interrogées mentionnent le cinéma, la TV ou la radio comme source d'information pour décider d'effectuer un voyage en Suisse»

François Germanier, porte-parole de Suisse Tourisme, qui se réfère au «Monitoring du tourisme suisse 2023, la plus grande enquête européenne auprès des voyageurs et dont les données sont utilisables depuis fin 2024».

Est-ce que Suisse Tourisme investit parfois de l’argent pour apparaître dans un film ou une série? «Non, Suisse Tourisme ne fait ni publicité ni placement de produit dans le cinéma international», répond le porte-parole François Germanier, qui avoue néanmoins que ce genre d’évocations, comme dans The Residence, «contribuent à véhiculer une image globalement très positive de notre pays».

Qu’en pense l’agence gouvernementale Présence Suisse, rattachée au DFAE et qui a pour vocation de promouvoir l'image de la Suisse à l’étranger?

«Cela montre la force de la marque de notre pays. Avec une telle audience, ce personnage va sans doute renforcer la perception de certains aspects de notre pays, comme la discrétion et la volonté» Alexandre Edelmann, chef de Présence Suisse

«Les valeurs associées sont plutôt favorables à la Suisse, à l’image de la confiance, de la beauté de notre pays et le fait de ne parler que lorsque nous avons quelque chose à dire», nous dit encore Alexandre Edelmann.

Du côté de Glacier Express, on nous assure qu’il n’y a pas eu de placement de produit, mais qu’une «bonne présence dans un film peut générer de l’attention, notamment auprès d’un public qu’on n’atteint pas avec les activités marketing habituelles», confie la directrice Annemarie Meyer.

«Mais ça peut aussi créer une sur-demande et les défis associés, comme on l’a vu avec d’autres lieux touristiques en Suisse récemment» Annemarie Meyer, directrice du Glacier Express

Quoi qu’il en soit, The Residence est un thriller particulièrement bien écrit et bourré de malice. Dans ce huis clos politico-absurde, on retrouve un peu l’ambiance de Glass Onion, sans Daniel Craig, mais avec un président américain gay et une Kylie Minogue qui semble adorer jouer son propre rôle.

The Residence, 7 épisodes, disponible sur Netflix.