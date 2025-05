Retour de l'horreur après 14 ans: Final Destination 6 pulvérise un record avec des millions de dollars.

Cette saga d'horreur culte pulvérise un record après 14 ans d'absence

Il y a 25 ans, le coup d'envoi fut donné pour l'une des séries d'horreur les plus populaires. On a pu enfin découvrir le sixième volet de «Final Destination» au cinéma, après 14 ans d'absence, et c'est déjà un franc succès.

Imke Gerriets / watson.de

Final Destination a établi de nouvelles normes dans le genre de l'horreur en 2000. La scène du deuxième volet, où des troncs d'arbres tombent d'un camion en mouvement, continue d'influencer durablement le genre jusqu'à aujourd'hui. Dans les films, de jeunes gens tentent de déjouer leur destin. Leur vie et leur mort y sont toujours étroitement liées.

En 2011 est sorti Final Destination 5. À l'époque, ce film d'horreur était en fait une préquelle qui se basait sur les origines des titres précédents.

Depuis le 15 mai, Final Destination 6: Bloodlines est en salle et réalise d'emblée un record au démarrage.

Final Destination 6 - BLOODLINES: Vidéo: youtube

Pourquoi ce volet fait le buzz

L'histoire de Zach Lipovsky et Adam B. Stein tourne autour de l'étudiante Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana), qui combat à plusieurs reprises le même cauchemar.

Dans celui-ci, toute sa famille meurt. Reyes perçoit son rêve comme une prémonition et, en même temps, comme un avertissement. Elle se rend chez ses proches pour tenter d'empêcher la sombre prophétie.

51 millions de dollars dès son entrée

Comme le rapporte le magazine The Hollywood Reporter, les responsables de la franchise d'horreur peuvent se réjouir d'un démarrage particulièrement réussi en salle.

Le thriller d'horreur a en effet couronné le week-end avec un record de 51 millions de dollars aux États-Unis pour la franchise. Les attentes ont ainsi été largement dépassées.

À l'étranger, le sixième opus de Final Destination a rapporté 51 millions de dollars supplémentaires. Aucun des films précédents n'avait connu un démarrage aussi fructueux.

Le résultat au box-office est particulièrement remarquable, étant donné que le volet précédent est sorti en salles en 2011, marquant ainsi une longue pause.

Les fans se réjouissent déjà de la suite

Il semble que le public n'ait manifestement pas besoin de se réhabituer au concept de la franchise horrifique. Cela permet à la série de films de continuer avec succès. Sur la base de données en ligne IMDb, le dernier opus obtient jusqu'à présent une solide note de 7,1 étoiles sur 10 possibles.

Le film réveille aussi des sentiments nostalgiques auprès du public. Un spectateur commente:

«C'est fou de penser que j'avais 20 ans, plein d'espoirs et de rêves, quand est sorti le dernier film "Final Destination"»

Quelqu'un d'autre écrit:

«J'ai vraiment beaucoup aimé le film! Il est encore super brutal, mais cette fois l'histoire est racontée différemment avec le twist 'Bloodlines', ce qui la rend fraîche et passionnante.»

