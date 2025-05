Les films Mission: Impossible classés du meilleur au pire

Vidéo: watson

On a classé les «Mission Impossible» du meilleur au pire des films

Les films Mission Impossible se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors oui, Tom Cruise saute, explose et survit à tout à chaque fois. Mais certains films ont ce petit truc en plus qui les rendent inoubliables. Alors, en attendant le prochain volet, The Final Reckoning, on a relevé notre propre mission tout aussi impossible: classer toute la saga, du meilleur au pire film.

Malgré nos méthodes très scientifiques pour évaluer les films, autant vous prévenir tout de suite: ce classement risque de faire débat. Entre les puristes qui ne jurent que par le suspense à l’ancienne et ceux qui regardent uniquement pour voir jusqu’où Tom Cruise est prêt à risquer sa vie pour cette franchise, chacun a son Mission: Impossible préféré.

1. Mission: Impossible – Fallout (2018)

🪂 Celui où Tom Cruise saute d’un avion

Que dire? Si ce n’est que tout converge pour en faire le meilleur Mission: Impossible EVER. Pas seulement parce qu’on y trouve un Henry Cavill moustachu au top de sa forme qui recharge ses bras comme des fusils à pompe, mais aussi parce que Tom Cruise a littéralement donné de sa personne, se fracturant la cheville lors d’une cascade à Londres (la prise a été gardée au montage).

Ce film se démarque parce qu’il est sans doute le plus équilibré de toute la saga. Il incarne parfaitement l’esprit Mission: Impossible ou M:I pour les die-hard fans.

L’intrigue d’espionnage est solide et efficace et sert de parfait fil conducteur à des scènes d’action absolument zinzins: le saut depuis un avion militaire (plus de 106 sauts effectués lors du tournage par un Tom Cruise de 54 ans, rappelons-le) ou encore cette course-poursuite en moto dans les rues de Paris qui nous donne encore les mains moites rien que d’y penser.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes: c’est l’épisode de la franchise qui a rapporté le plus au box-office, avec près de 790 millions de dollars de recettes. Et franchement, c’est amplement mérité. Car en plus d’être le meilleur film M:I c’est aussi possiblement le meilleur film d’action jamais réalisé.

2. Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

🏙️ Celui sur le Burj Khalifa.

C’est le film où l'on a tous compris une chose: Tom Cruise est fou. L’acteur a grimpé pour de vrai la façade du plus grand gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa à Dubaï. Il était attaché, mais il était quand même à 800 mètres de hauteur, s’il vous plaît.

Ce qui place ce film si haut dans le classement, c’est sans doute cette scène d’action, la plus haletante de toute la franchise. Parce que, si on est honnête, l’intrigue tient sur un post-it: un méchant russe veut déclencher une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis.

Mais Ghost Protocol joue aussi très bien la carte du travail d’équipe. Simon Pegg est hilarant en geek maladroit, Paula Patton est aussi sexy que badass et Jeremy Renner est… Jeremy Renner. Le quatuor fonctionne, les blagues tombent à pic et l’alchimie apporte des respirations bienvenues entre deux scènes d’explosions et de tempête de sable.

Mais c’est aussi en quelque sorte le début de la renaissance pour la franchise. Car c’est le moment où la saga décide d’arrêter d’essayer de copier James Bond ou Jason Bourne et de devenir sa propre légende du cinéma d’action en posant les bases du style visuel et narratif qui deviendra par la suite la fameuse “patte” Mission: Impossible.

3. Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

🛩️ Celui où Tom Cruise s’accroche à l’aile d’un avion en vol

Est-ce que notre petit Tommy n’aurait pas un petit kink pour les avions? Car dès les premières secondes du film, Tom Cruise est littéralement accroché à un Airbus A400M qui décolle. Et vous connaissez la bête maintenant. Pas de studio, pas de fond vert: il l’a vraiment fait. À mains nues, à plus de 280 km/h. Voilà. Qu’est-ce que vous voulez qu’on vous dise de plus?

L'intrigue est assez intelligente pour qu’on suive: l’IMF (la célèbre Impossible Mission Force de Ethan Hunt/Tom Cruise) est dissoute par le gouvernement américain, mais Ethan Hunt, lui, continue sa petite mission perso. Il veut démasquer et faire tomber «le Syndicat», une organisation secrète d’ex-agents devenus terroristes. Le twist? C’est un peu l’IMF en version maléfique: même entraînement, mêmes méthodes… sauf qu’ils bossent pour les méchants.

Rogue Nation, c’est aussi l’arrivée d’Ilsa Faust incarnée par Rebecca Ferguson dans la franchise en tant qu'espionne, si classe et redoutable qu’elle en volerait presque la vedette à Tom Cruise. Ce qui donne à la saga ce qu’elle n’avait jamais eu auparavant: un personnage principal féminin fort, complexe et mémorable. Et c’est l’un des atouts majeurs du film car il renouvelle la saga tout en s’inscrivant dans ses codes.

4. Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 (2023)

🏍️ Celui où Tom Cruise saute d’une falaise à moto

Le film marque une nouvelle étape pour la saga: moins de bombes nucléaires et plus d’intelligence artificielle maléfique, histoire de coller à l’ère du temps.

Vous l’avez sûrement déjà vue: la fameuse cascade où Tom Cruise saute d’une falaise à moto. D’après l’équipe du film, c’est la cascade la plus dangereuse jamais réalisée. Bon, ils disent ça à chaque épisode, mais là, faut reconnaître que c'est vraiment spectaculaire.

Les attentes étaient très hautes pour ce volet, ce qui explique peut-être pourquoi une partie du public a été un peu déçue. C’est aussi le premier Mission: Impossible découpé en deux parties, donc forcément, cette première moitié contient pas mal d’exposition et de mise en place, ce qui peut donner une impression de longueur.

Mais malgré tout, ça reste un excellent film, qui pose solidement les bases d’un grand final explosif à venir.

5. Mission: Impossible III (2006)

👹 Celui du meilleur méchant

Avant que Tom Cruise fasse de la moto à Paris ou s’accroche à un avion, il y a eu Mission: Impossible III. C’est un peu le volet sous-estimé… et pourtant, c’est celui qui a redonné un vrai cœur à la saga. C’est aussi le premier réalisé par J.J. Abrams, connu pour Lost et ça se voit à l’image (et surtout aux lens flare). Résultat? Une histoire plus humaine, plus émotionnelle, plus intime… mais toujours avec des explosions.

C’est aussi l’opus avec le méchant le plus flippant et charismatique de la saga. Pas exubérant, pas caricatural, juste froid, calme et menaçant que l’acteur Philip Seymour-Hoffman sublime à merveille. On vient à regretter de ne pas l’avoir dans d’autres films. C’est ce mélange entre vie perso et missions impossibles qui rend le film plus intense émotionnellement, car, rarement, voire jamais, on a pu voir Ethan Hunt supplier un méchant d’épargner ses proches.

C’est probablement le M:I le plus proche des codes d’un James Bond. Malheureusement, tous ces éléments en font un bon film, mais pas suffisamment pour en faire un des meilleurs Mission: Impossible.

6. Mission: Impossible (1996)

🧶 Celui ou Tom Cruise est suspendu à un câble

C’est sans doute le film le plus différent du reste de la saga, car on est ici bien plus proche d’un thriller d’espionnage classique que d’un film d’action survolté. Et on sent bien les années 90. Les twists sont sympas, mais on veut surtout revoir le reste de la saga après ça. Le suspense prend clairement le dessus sur les explosions.

Même si, soyons honnêtes, on a quand même droit à quelques scènes aujourd’hui totalement cultes: l’aquarium d’un restaurant qui explose après que Tom Cruise y a jeté… un chewing-gum explosif. Oui, c’est Mission: Impossible. Ou encore la scène du câble dans la salle la plus sécurisée de la CIA. Pas de musique, pas d’explosion, juste Tom Cruise suspendu au-dessus du sol, dans un silence pesant où le moindre bruit peut déclencher l’alarme. Tendu comme jaja.

Sorti en 1996 et réalisé par Brian De Palma, le film avance à un rythme plus lent, plus posé, ce qui peut sembler un peu daté aujourd’hui. Mais malgré ça, il garde une place à part dans le cœur des fans. C’est ce premier opus qui a posé les bases de l’univers au cinéma: la musique devenue mythique, les intrigues de complot à grande échelle, l’équipe de l’IMF, et bien sûr Ethan Hunt et sa façon de courir iconique, mais surtout déjà prêt à tout pour sauver le monde.

7. Mission: Impossible 2 (2000)

💇🏻‍♀️ Celui qui ressemble à une pub pour shampoing

On va pas se mentir, c’est le moment gênant de la saga. Celui que Tom Cruise «oublie» malencontreusement de mentionner quand il parle de sa filmographie. Réalisé par John Woo, le film ressemble parfois plus à un clip MTV de deux heures sous ecstasy qu’à un véritable film d’espionnage.

Côté action, on est servi: motos qui virevoltent, colombes dramatiques qui s’envolent au moment clé, fusillades en slow-mo avec un pistolet dans chaque main et des galipettes qui défient non seulement la gravité, mais aussi la logique… et probablement le bon goût.

Dans nos souvenirs, Tom Cruise passe 80 % du film avec des cheveux au ralenti et des lunettes de soleil de cool kid des années 90, à tel point qu’on en a presque oublié l’intrigue. Une histoire de virus mortel, un méchant (très très méchant) et une mission qui consiste à tout faire sauter avec classe.

Mission: Impossible 2 c’est probablement le plus nanardesque de tous les volets. Mais avec le recul, il a un petit charme: c’est un peu comme cet oncle ringard qui essaie tellement d’être cool qu’il en devient fascinant. Et c’est peut-être ça, au fond, qui le rend unique.

Même dans ses pires moments, Mission: Impossible reste un bon moment. La franchise est d’ailleurs connue pour se dépasser à chaque nouvel épisode. En 2023, une rumeur circulait à propos d’un possible film tourné dans l’espace sans que l’on sache s’il s’agissait d’un nouveau M:I ou non. Mais ça montre bien jusqu’où Tom Cruise est prêt à aller pour offrir du grand spectacle.

Alors forcément, on a hâte de découvrir ce que nous réserve le grand final de la saga qui pourrait bien être le dernier volet avec Tom Cruise dans la peau d’Ethan Hunt. Et rien que d’y penser, on a déjà un petit pincement au cœur.

