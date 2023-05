Les 25 meilleures photos des coulisses de films et séries

Ok, c'est peut-être pas les «meilleures» de tous les temps, mais il faut bien vous faire cliquer sur les articles.

La plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire d'être sur un plateau de cinéma. C'est pourquoi les photos prises par les acteurs, producteurs, cameramen ou assistants et partagées avec les fans offrent un excellent aperçu de leur travail au quotidien.

De Die Hard à Star Wars en passant par Stranger Things, voici les 25 meilleurs behind the scene des films et de séries.

Die Hard (1988)

Oui, il y a un Die Hard de 1988. Bild: reddit

Titanic (1997)

Doctor Who (2005)

Ça (1990)

Star Wars: Episode III (2005)

Prey (2022)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Teletubbies (1997)

Alice au pays des merveilles (2010)

Cujo (1983)

The Sandman (2022)

Les Noces funèbres (2005)

Star Wars: Episode I (1999)

Jurassic Park 3 (2001)

Pirates des Caraïbes (2007)

I Am Legend (2007)

Mad Max: Fury Road (2015)

Le hobbit: un voyage inattendu (2012)

E.T. (1982)

La planète des singes (1968)

Avengers (2018)

Goldeneye (1995)

Stranger Things (2022)

Mercredi (2022)

Top Gun (1986)

Bild: reddit

