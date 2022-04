Attention, je n'ai pas dit «Jacques a dit». dr

Vous avez tranché! Une journée en enfer est le meilleur Die Hard

Bruce Willis a annoncé la semaine dernière qu'il mettait fin à sa carrière. On en a profité pour vous demander quel était son meilleur film. Voici votre avis.

L'acteur de 67 ans a annoncé prendre sa retraite la semaine dernière. Il souffre d'aphasie, un trouble du langage malheureusement peu compatible avec son métier.

C'est dans ce genre de moment qu'on repense à tous les films dans lesquels il a joué (plus de 100) et qu'on se demande lequel on a préféré. Eh bien justement, vous avez répondu à notre sondage qui prend en compte 15 films cultes de Bruce Willis.

D'abord, les Die Hard

Les puristes diront que Piège de Cristal est le meilleur des Die Hard (car c'est le premier) mais pas pour vous. Vous êtes une majorité (52%) à penser que le meilleur de la saga est Une Journée en Enfer. Ce n'est pas une grande majorité mais c'est une majorité quand même.

giphy

Par contre, entre Die Hard 1 et Die Hard 2, il n'y a pas photo, c'est le 1 qui l'emporte haut la main, principalement à cause du méchant Hans Gruber.

giphy

2 films clivants

Dans notre sondage, les choix sont binaires. En gros: bien ou pas bien. Pour deux des films, vous êtes mitigés. 52% d'entre vous considèrent que Code Mercury est magistral contre 48% qui considèrent que Simon, le personnage de l'enfant atteint d'autisme, tape sur le système. Quant à Armageddon, c'est carrément 50-50.

Bruce Willis joue dans le meilleur film d'horreur de tous les temps

Contrairement aux deux précédents, vous vous êtes mis d'accord pour dire que Le Sixième Sens est carrément le meilleur film d'horreur de tous les temps (71%). Vous préférez même ce film à Die Hard 1, c'est pour dire!

Image: giphy

Le Cinquième Élément Élément

Die Hard 1 n'a également aucune chance devant Le Cinquième Élément qui l'écrase à plate couture. Vous n'êtes que 24% à penser que Die Hard 1 est mieux que Le Cinquième Élément.

giphy

Pour vous, John McClane est un super-héros

Vous avez aimé voir Bruce Willis jouer dans Incassable mais pour vous, il n'a pas fallu attendre l'an 2000 pour le voir enfiler une cape. John McClane dans Die Hard, 1, 2 et 3 confondus, est pour vous déjà un super-héros.

The Loop

Sans grande surprise, vous êtes 60% à considérer que The Loop marque le début de la fin de la carrière de Bruce Willis. Après ce film, il enchaînera majoritairement les mauvais films. C'est ce que j'appelle: la Malédiction Nicolas Cage.

Dites-nous dans les commentaires quel est votre film préféré avec Bruce Willis!

