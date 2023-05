Vous devriez lire ces 9 livres avant leur adaptation sur grand écran

«C'était mieux dans le bouquin»: voilà une phrase souvent dite ou entendue en quittant le cinéma ou lorsque le générique du dernier épisode se termine.

Cette année, d'innombrables livres seront adaptés sur petit et grand écran. Voici donc neuf romans à dévorer avant leur adaptation cinématographique et télévisuelle, histoire de pouvoir sortir cette phrase ô combien élitiste, mais si satisfaisante.

Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur

Suzanne Collins

Image: PKJ

Ce préquel de la saga Hunger Games se passe 64 ans avant l'histoire de Katniss et raconte l'histoire du jeune Coriolanus Snow, le futur président et tyran de Panem durant les événements de la trilogie original. Agé de dix-huit ans, le roman raconte sa première fois en tant que mentor aux jeux.

Le film sortira en novembre 2023.

Nous les menteurs

E. Lockhart

Image: Random House LCC US

En mars, Amazon a annoncé qu'il ferait une série du best-seller We Were Liars (Nous les menteurs). La description officielle de la série est la suivante:

«Une histoire d'amour tragique et un thriller amnésique se déroulant sur une île privée au large des côtes du Massachusetts»

Nous les menteurs est un roman d'horreur psychologique destiné aux jeunes adultes paru en 2014 et raconte l'histoire de la richissime famille Sinclair. Celle-ci possède une île, l'île de Beechwood, sur laquelle elle passe chaque été.

Rien n'est connu sur le casting ou une éventuelle date de sortie.

La couleur pourpre

Alice Walker

Image: Robert Laffont

Alice Walker est devenue la première femme noire à remporter le prix Pulitzer de fiction en 1983 pour The Color Purple (La couleur pourpre). Peu de temps après, le livre a été adapté pour la première fois au cinéma par Steven Spielberg avec Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey. L'histoire suit deux sœurs afro-américaines vivant en Géorgie au début du XXe siècle. Séparées dans leur enfance, elles entretiennent une relation épistolaire qui s'étale sur 20 ans. Le livre couvre des sujets tels que la violence sexuelle et domestique, l'inceste et l'amour homosexuel.

Une adaptation cinématographique sous forme de comédie musicale est prévue pour le 20 décembre 2023.

Halle Bailey et la productrice Oprah Winfrey sur le tournage de la version 2023 de La couleur pourpre. Image: instagram

Anansi Boys

Neil Gaiman

Image: William Morrow

Plusieurs livres de Neil Gaiman ont eu le droit à leur adaptation en série TB avec la première saison de The Sandman sur Netflix l'année dernière et la saison 2 de Good Omens cet été. Désormais, Anansi Boys est en cours de tournage et raconte l'histoire d'un homme qui découvre que son père était une incarnation du dieu Anansi. Elle est la suite directe d'American Gods qui a également été adaptée en série sur Prime Video.

La série devrait faire ses débuts sur Amazon Prime Video cette année.

Voici une première affiche. image: amazon prime video

My Dear F***ing Prince

Casey McQuiston

Image: Lumen

My Dear F***ing Prince (dont le titre original est Red, White & Royal Blue) est un roman dont la trame est la suivante: que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient... beaucoup plus que des amis? Cette histoire entre romance et politique traite de la façon dont leur relation évolue malgré les énormes obstacles entre eux.

Le film sera disponible sur Amazon Prime à partir du 11 août.

Taylor Zakhar Perez et Nicholas Galitzine incarnent respectivement Alex et Henry. image: instagram

La Brillante destinée d'Elizabeth Zott

Bonnie Garmus

Image: Robert Laffont

Dans l'adaptation cinématographique de La Brillante destinée d'Elizabeth Zott , Brie Larson joue Elizabeth Zott dont le rêve de devenir scientifique est mis en pause lorsqu'elle tombe enceinte dans une société qui estime que les femmes sont à leur place à la cuisine. Face au mur du patriarcat, Elizabeth ne baisse pas les bras et fait tout pour retrouver sa place au laboratoire.

Le film n'a pas encore de date de sortie, mais devrait être disponible sur Apple TV+ durant le courant de l'année.

Lewis Pullman et Brie Larson dans La Brillante destinée d'Elizabeth Zott. image: apple tv+

Toute la lumière que nous ne pouvons voir

Anthony Doerr

Source: hachette

Anthony Doerr a remporté le prix Pulitzer pour Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir en 2015, et Netflix adapte désormais le livre en une minisérie de quatre épisodes. L'histoire tourne autour de la rencontre d'une adolescente française atteinte de cécité et d'un soldat allemand dans la France occupée de la Seconde Guerre mondiale.

La série sera disponible sur Netflix à partir du 2 novembre 2023.

Mark Ruffalo dans Toutes les lumières que nous ne pouvons pas voir. image: netflix

Une famille presque normale

M. T. Edvardsson

image: macmillan

Dans ce thriller policier, une adolescente est accusée d'avoir tué un homme âgé. Ses parents (le père est pasteur et la mère avocate de la défense) vont tenter de découvrir ce qu'il s'est passé. Ils seront mis à l'épreuve dans ce récit qui soulève de délicates questions: jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille? Connaissez-vous vraiment vos enfants ?

La première saison sera diffusée sur Netflix dans le courant de l'année.

image: netflix

Le problème à trois corps

Liu Cixin

Image: Babel

Dans Le problème à trois corps, l'auteur chinois Cixin Liu livre un récit de science-fiction sur une rencontre avec une vie extraterrestre. Dans ce récit qui prend place dans les années 60, une équipe de chercheurs travaille dans le but d'envoyer des signaux dans l'espace à la recherche d'une source de vie. Cinquante ans plus tard, les signaux sont captés par une civilisation extraterrestre au bord de la destruction.

La série arrive sur Netflix dans le courant de l'année.

image: netflix

Quelle adaptation de livre attendez-vous avec impatience? Et laquelle est totalement inutile selon vous? Rendez-vous dans les commentaires.

