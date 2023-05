Jude Law interprète le capitaine Crochet. image: disney plus

Les critiques sont sans pitié avec ce nouveau film Disney

Peter Pan & Wendy n'est même pas sorti au cinéma. Ça n'a pas empêché les critiques sur les sites spécialisés de crier haut et fort à quel point ce film est nul.

Jennifer Ullrich / watson.de

Certains classiques de Disney sont aujourd'hui critiqués car ils servent des stéréotypes racistes ou sexistes. Par exemple: Peter Pan, le dessin animé de 1953 et sa représentation des peuples autochtones. Pour corriger ça, Disney a fait un remake: Peter Pan & Wendy réalisé par David Lowery.

Le casting comprend Jude Law, qui s'est glissé dans le rôle légendaire du Capitaine Crochet. Cependant, quelques jours après sa sortie sur la plateforme de streaming Disney Plus, le film s'est pris une claque de la part des spectateurs et des sites spécialisés. Diffusé depuis le 28 avril, il n'est jamais sorti en salles.

Les spectateurs règlent leurs comptes avec le film

Sur Rotten Tomatoes, le site qui recense les avis de nombreux journalistes, la note globale est catastrophique. Le métrage n'obtient qu'un misérable 13%.

Les commentaires sont très souvent sévères. «A quel moment Disney pense que ses personnages sont même vaguement sympathiques? Wendy est une gamine et Peter Pan est tellement ennuyeux», peut-on par exemple lire. Un autre utilisateur enchaîne:

«Quiconque a travaillé sur ce film ne devrait jamais faire un autre film»

Peter Pan a apparemment le charisme d'une brique de lait. instagram disney

Les critiques envers Disney se répètent

On trouve également dans les avis des spectateurs une question qui revient souvent sur la table: «Quand Disney arrêtera-t-il de ruiner ses classiques?». Ces dernières années, le groupe est régulièrement critiqué pour ses remakes, notamment de Mulan, Le Roi Lion ou encore Pinocchio. Un reproche qui sonne comme un refrain: au lieu de créer de nouvelles histoires, Disney cannibalise les plus connues.

La base de données IMDb montre également une piètre image de Disney. Près de 40% de tous les votants ont noté Peter Pan & Wendy avec seulement 1/10.

La bande-annonce à voir ici:

Mais il n'y a pas que les avis sur les plateformes de notation qui sont décevants. Der Standard a écrit que «le film incolore et sans joie de Lowery ne répond pas aux attentes». Le critique de CNN est d'avis que le film échoue au test de retour à Neverland et que «la production Disney qui - contrairement à l'histoire bien-aimée et vénérable qui l'a inspiré - ne décolle jamais.»

La critique de Variety est également mauvaise. Il est écrit que l'adaptation de Disney compte «parmi les moins imaginatives» et que «dans la précipitation, Disney adapte davantage de leur précieux matériel, si bien que le studio relègue un autre classique à un simple ‹contenu› à oublier.»

Pour évaluer si le film est un succès ou un flop, la plateforme de streaming ne regardera pas seulement les critiques, mais surtout le nombre de vues - et ces données sont évidemment confidentielles.

Peter Pan & Wendy est disponible sur Disney+ depuis le 18 avril.

