Voici les critères à avoir pour incarner James Bond

La chasse à l'homme continue pour trouver le prochain James Bond. Celui qui incarnera l'espion le plus célèbre du monde devra répondre à quelques critères non négociables. Parce qu'être James Bond, c'est pas rien.

Olivier Baroni

Cette semaine, le nom de James Norton était sur toutes les lèvres. Pourquoi? Parce que l'acteur est le nouveau favori pour incarner James Bond, devant les beaux Henry Cavill et Tom Hardy. Mais il ne suffit pas d'un joli sourire et de beaux yeux pour espérer jouer le célèbre 007.

Non, tout le monde ne peut pas être James Bond

Il faut du courage pour passer après Daniel Craig. L'acteur a tellement bien fait son travail que même ceux qui n'ont pas religieusement suivi les films savent qu'il est difficile de le dissocier de son rôle d'agent secret. Et tout le monde n'est pas capable de passer après lui. D'ailleurs, un certain nombre de critères sont primordiaux pour espérer jouer à 007:

James Bond est vieux, mais pas trop. Si vous rêviez de voir un jeune et bel acteur incarner James Bond, ça n'arrivera pas. Jamais. Le producteur Michael G. Wilson a d'ailleurs lui-même confirmé l'information:

«Par le passé, nous avons essayé à plusieurs reprises de voir des acteurs plus jeunes. Mais si l'on tente de l'imaginer, cela ne fonctionne pas. Il ne faut pas oublier que Bond est déjà un vétéran. Il a déjà une certaine expérience, il a participé à des guerres.»

On peut donc déjà éliminer tous ceux qui ont la vingtaine. Les prépubères, on n'en veut pas. Et parce que l'acteur pourrait potentiellement jouer Bond pendant près de 10 ans encore, il ne faudrait pas qu'il soit trop vieux non plus. Vous imaginez un espion ridé avec une calvitie naissante?

James Bond est britannique et «toute ethnie peut être britannique», avait déclaré Barbara Broccoli, coproductrice, en 2021. Pas question donc de refuser des acteurs à cause de leur nationalité ou de leur couleur de peau. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, les James Bond étaient de nationalité écossaise, australienne, britannique, irlandaise et galloise.

Non, James Bond n'est pas une femme: et il n'est pas question ici de féminisme. Le personnage a été écrit pas Ian Fleming en 1952 et tant qu'il ne sera pas réécrit, il restera un homme. Point barre.

Aucune superstar pour incarner James Bond: aucune grande star du cinéma ne jouera le célèbre espion. C'est être James Bond qui fait de vous une star, pas l'inverse. Par exemple, personne ne connaissait Sean Connery avant qu'il ne soit James Bond. Pareil pour George Lazenby, qui était vendeur de voitures avant de jouer James Bond en 1969. Et la liste est longue.

Mais alors, qui est l'acteur parfait? Parmi la liste des potentiels futurs James Bond, on retrouve notamment Andrew Garfield, mondialement connu pour avoir joué Spider-Man, ce qui lui vaut un capital sympathie difficile à battre. Si de nombreux acteurs ont déjà refusé ou ont été écartés du projet à l'instar d'Idris Elba, il reste encore quelques acteurs qui peuvent espérer jouer 007. Voyons ça ensemble.

James Norton

image: BBC

On vous le disait plus haut, James Norton est LE nouveau chouchou pour incarner James Bond. Physiquement, il est pas mal, mais peut mieux faire (cela n'engage que moi évidemment). Répond-t-il aux critères? Voyons ça.

James a 37 ans et vient de Londres. Il est donc britannique. Il a joué dans les séries Grantchester et Happy Valley, autrement dit, personne le connaît et ça, c'est super!

Sam Claflin

Image: sda

Sam Claflin a 36 ans et est également britannique. Vous le connaissez sûrement grâce à ses (petits) rôles dans les films Pirates des Caraïbes ou encore la saga Hunger Games, dans lequel il incarnait Finnick (celui qui est en binôme avec la vieille qui meurt à la fin). Malgré ces deux grands films dans son CV, l'acteur est tombé dans l'oubli. Jouer James Bond pourrait donc relancer sa carrière.

Aaron Taylor-Johnson

Bullet Train, Kick-Ass ou encore Avengers, Aaron Taylor Johnson est un acteur aux multiples talents. Il a 32 ans et est (encore une fois) britannique. On raconte qu'il aurait récemment passé une audition secrète pour le rôle de Bond, qu'il semble avoir réussi avec brio.

image: keystone

Nicholas Hoult

Personnellement, je le connais pas. Mais je ne suis pas une grande amatrice de cinéma. Nicholas vient de Wokingham et a 33 ans. On a pu le voir dans Mad Max: Fury Road en 2015 et plus récemment dans Le Menu (2022). Finalement, c'est peut-être lui qui répondrait le mieux aux critères pour incarner James Bond.

image: keystone

Paapa Essiedu

Paapa Essiedu, c'est le gros lot. Il est beau, il a 32 ans et vient de Londres. L'acteur coche toutes les cases et semble être sur la bonne voie pour incarner le célèbre espion James Bond. En tout cas sur papier.

image: keystone

Regé-Jean Page

Si l'acteur de 34 ans a déclaré en avoir «assez dans son assiette», il se dit quand même très flatté d'être l'un des favoris pour incarner le prochain James Bond. Regé, et pas René, a déjà eu son heure de gloire avec la série Netflix à succès Bridgerton, tout ça le rend d'ailleurs presque trop parfait pour le rôle.

image: keystone

Cillian Murphy

C'est certainement l'acteur le plus populaire de cette liste. Cillian Murphy est mondialement connu pour son rôle dans Peaky Blinders. Mais a 46 ans, inutile de s'attarder plus sur le sujet... Les rides pointent déjà le bout de leur nez. Dommage.

image: BBC

Robert Pattinson

Il est loin le temps d'Edward Cullen! Ou pas. Après avoir incarné le vampire le plus mystérieux de la planète, c'est en chauve-souris que l'acteur s'est réincarné. Coïncidence? Je ne pense pas. L'acteur de 36 ans a néanmoins été applaudi pour sa performance dans Batman et est devenu un concurrent de taille pour incarner James Bond.

image: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

