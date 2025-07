«Flippant»: les mascottes d’Europa-Park ont changé

Danny Khezzar de Top Chef cuisine au Caribana: on a goûté

Sublime. Elles me ressemblent, désormais.

Inutile. On n'a pas besoin d'en faire des caisses pour trois poils.

Mais la seule opinion qui nous intéresse, c'est la vôtre: aimez vous le nouveaux looks des souris d'Europa-Park?

«IIl faut toujours s'habituer aux nouveautés et ça a toujours été à l'avantage d'Ed et Edda quand il y avait des changements. Hâte de prendre de nouvelles photos avec les deux bientôt. Mes enfants célèbrent le design ❤️»

Mais comme chacun sait, l'apparence est une question de goût. C'est pourquoi on trouve aussi des commentaires très positifs sous le post Instagram.

«Europa Park je vous aime énormément mais là 🥲, ce ne sont plus nos souris»

😬😬😬 oh non 😢

Chère équipe d'Europapark! (...) les nouveaux personnages me font vraiment peur. Je ne semble pas être le seul à ressentir ça. S'il vous plaît écoutez vos fans. Le changement n'est pas toujours approprié 😢

Mais pour de nombreux fans, ces nouveautés ne sont pas du tout une raison de se réjouir: sous le tendre post Instagram, on peut lire de dures critiques. Les fans du parc d'attractions déplorent par exemple:

Les deux iconiques souris ont l'air un peu plus fraîches. D'autres adjectifs qui conviendraient à leur nouveau style seraient «cool», «branché» ou «dynamique». Mais ce ne sont pas seulement les tenues et la coiffure qui ont été modernisées, les visages des mascottes aussi.

«Ed & Edda se sont mis sur leur 31 pour la grande fête! ✨ Juste à temps pour le 50e anniversaire de l'Europa-Park, ils se dévoilent sous leur nouveau look – prêts à célébrer un demi-siècle d'aventures avec vous!»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Les mascottes d'Europa-Park, Ed et Edda, arborent elles aussi un nouveau look pour le 50e anniversaire du parc . Si vous ne le saviez pas encore, Ed Euromaus est la mascotte historique du parc, présente depuis ses débuts en 1975. Edda Euromausi est sa compagne.

Pour le 50e anniversaire de l'Europa-Park, Ed et Edda arborent un nouveau look. Les fans sont sceptiques.

