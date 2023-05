Vin Diesel est la star des Fast & Furious depuis une décennie. dr

Voici le film qui détrône «Fast X» au box-office

Avec 117 millions de dollars pour son premier week-end au cinéma aux Etats-Unis et au Canada, ce remake rafle la première place.

Ses effets spéciaux ont beaucoup fait parler à sa sortie. Mais après un premier week-end au cinéma, la version en prises de vue réelles de La Petite Sirène (2023) n'a pas à rougir de son score au box-office.

Grâce à un long week-end, autant en Europe avec Pentecôte qu'aux Etats-Unis avec le Memorial Day, le remake d'Ariel a recueilli 117,5 millions de dollars au box-office américain et canadien ainsi que 68 millions à l’international.

Le film qui raconte la même histoire que le dessin animé de 1989 est devant Fast X (2023), le dixième volet de la saga Fast & Furious qui se classe deuxième avec seulement 29,5 millions de dollars récoltés durant le week-end.

Une performance à relativiser

C'est un joli démarrage pour La petite Sirène. Néanmoins, si on compare avec deux autres films Disney en prises de vue réelles, le remake ne bat pas Le Roi Lion sorti en 2019 avec 191,8 millions de dollars et La Belle et la bête en 2017 avec 174,8 millions de dollars.

