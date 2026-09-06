Découvrez comment utiliser les codes secrets de Netflix dans votre navigateur web. Image: iStock Editorial

Voici le secret pour débloquer des centaines de séries sur Netflix

Netflix propose à ses abonnés des milliers de films et séries, mais les utilisateurs n'en voient qu'une partie sur leur écran d'accueil. Grâce à ces codes, découvrez vous aussi ces joyaux cachés.

Jan Mölleken, Steve Haak / t-online

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Netflix est devenu synonyme de longues soirées films et séries. Pourtant, il arrive souvent que les utilisateurs ne trouvent rien à leur goût parmi les catégories suggérées. Ou qu'ils tombent par hasard, au détour d'une recherche, sur un contenu captivant que Netflix ne leur avait encore jamais proposé.

La raison est simple: Netflix ne souhaite pas submerger ses utilisateurs et ne leur présente donc qu'une sélection de son catalogue. Si les algorithmes sophistiqués du service s'en sortent généralement très bien, il n'est pas rare que le film ou la série idéale pour un profil particulier reste tout simplement invisible.

Comment découvrir les listes secrètes de Netflix

En dehors des thèmes affichés comme «Nouveautés», «Tendance actuellement», «Divertissement léger» ou «Films palpitants», il existe des dizaines de pages de catégories que les utilisateurs ne voient normalement jamais.

Elles sont accessibles via une URL – c'est-à-dire une adresse web, suivie d'un code numérique spécifique. Cette méthode ne fonctionne malheureusement pas directement dans l'application: elle doit être effectuée depuis un navigateur web sur ordinateur ou smartphone.

Pour ce faire, entrez le lien www.netflix.com/browse/genre/ puis ajoutez par exemple le nombre 43040 à la fin: vous arriverez directement sur la page Netflix consacrée aux «Comédies d'action».

Nous avons rassemblé pour vous ci-dessous les principaux codes connus et les avons associés à leur lien: il vous suffit donc de cliquer sur le genre souhaité pour accéder directement à la page correspondante.

Il reste néanmoins indispensable de posséder un abonnement Netflix, sans quoi vous ne pourrez pas lancer la lecture des contenus.

Comment ajouter la page à vos favoris

Afin d'avoir toujours ces listes sous la main lorsque vous recherchez un film adapté ou une série méconnue, il est utile d'ajouter cet article à vos favoris (marque-pages). Voici comment procéder:

Sur le navigateur Chrome : pour ajouter cette page aux favoris dans Chrome, cliquez sur l'icône en forme d'étoile située à droite de la barre d'adresse du navigateur. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de nommer le favori. Sous Dossier , choisissez l'emplacement où il sera enregistré. Sélectionnez «Barre de favoris» pour que le lien apparaisse directement sous la barre d'adresse.

: pour ajouter cette page aux favoris dans Chrome, cliquez sur l'icône en forme d'étoile située à droite de la barre d'adresse du navigateur. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de nommer le favori. Sous , choisissez l'emplacement où il sera enregistré. Sélectionnez «Barre de favoris» pour que le lien apparaisse directement sous la barre d'adresse. Sur le navigateur Firefox : pour ajouter cette page aux marque-pages dans Firefox, cliquez sur l'icône en forme d'étoile à droite de la barre d'adresse. Une fenêtre s'ouvre pour vous donner la possibilité d'indiquer un nom. Sous Dossier, définissez l'emplacement souhaité. Choisissez «Barre des marque-pages» pour afficher le raccourci sous la barre d'adresse.

: pour ajouter cette page aux marque-pages dans Firefox, cliquez sur l'icône en forme d'étoile à droite de la barre d'adresse. Une fenêtre s'ouvre pour vous donner la possibilité d'indiquer un nom. Sous Dossier, définissez l'emplacement souhaité. Choisissez pour afficher le raccourci sous la barre d'adresse. Sur le navigateur Safari: pour enregistrer la page dans vos signets, cliquez sur l'icône de partage (un carré avec une flèche vers le haut) située à droite de la barre d'adresse. Sélectionnez ensuite «Ajouter un signet». Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez l'associer.

Voici à présent une sélection des différentes rubriques. Leur contenu peut varier au fil du temps, car Netflix retire et ajoute régulièrement des films et séries à son catalogue:

Action et aventure:

Films d'animation japonais (Animes):

Films pour enfants et la famille:

Grands classiques du cinéma:

Comédies:

Films cultes:

Documentaires:

Drames:

Cinéma international:

Films LGBTQ+:

Films d'horreur:

Science-fiction et fantastique: