beau temps26°
DE | FR
burger
Divertissement
Films

Voici le secret pour débloquer des centaines de séries sur Netflix

Bangkok, Thailand - April 25, 2022 : iPhone 13 showing its screen with Netflix application.
Découvrez comment utiliser les codes secrets de Netflix dans votre navigateur web.Image: iStock Editorial

Voici le secret pour débloquer des centaines de séries sur Netflix

Netflix propose à ses abonnés des milliers de films et séries, mais les utilisateurs n'en voient qu'une partie sur leur écran d'accueil. Grâce à ces codes, découvrez vous aussi ces joyaux cachés.
06.09.2026, 16:2106.09.2026, 16:22
Jan Mölleken, Steve Haak / t-online
Un article de
t-online

Netflix est devenu synonyme de longues soirées films et séries. Pourtant, il arrive souvent que les utilisateurs ne trouvent rien à leur goût parmi les catégories suggérées. Ou qu'ils tombent par hasard, au détour d'une recherche, sur un contenu captivant que Netflix ne leur avait encore jamais proposé.

Netflix prépare une petite révolution
Netflix prépare une petite révolution

La raison est simple: Netflix ne souhaite pas submerger ses utilisateurs et ne leur présente donc qu'une sélection de son catalogue. Si les algorithmes sophistiqués du service s'en sortent généralement très bien, il n'est pas rare que le film ou la série idéale pour un profil particulier reste tout simplement invisible.

Comment découvrir les listes secrètes de Netflix

En dehors des thèmes affichés comme «Nouveautés», «Tendance actuellement», «Divertissement léger» ou «Films palpitants», il existe des dizaines de pages de catégories que les utilisateurs ne voient normalement jamais.

Elles sont accessibles via une URL – c'est-à-dire une adresse web, suivie d'un code numérique spécifique. Cette méthode ne fonctionne malheureusement pas directement dans l'application: elle doit être effectuée depuis un navigateur web sur ordinateur ou smartphone.

Disney s’allie à TikTok
Disney s’allie à TikTok

Pour ce faire, entrez le lien www.netflix.com/browse/genre/ puis ajoutez par exemple le nombre 43040 à la fin: vous arriverez directement sur la page Netflix consacrée aux «Comédies d'action».

Nous avons rassemblé pour vous ci-dessous les principaux codes connus et les avons associés à leur lien: il vous suffit donc de cliquer sur le genre souhaité pour accéder directement à la page correspondante.

Il reste néanmoins indispensable de posséder un abonnement Netflix, sans quoi vous ne pourrez pas lancer la lecture des contenus.

Comment ajouter la page à vos favoris

Afin d'avoir toujours ces listes sous la main lorsque vous recherchez un film adapté ou une série méconnue, il est utile d'ajouter cet article à vos favoris (marque-pages). Voici comment procéder:

  • Sur le navigateur Chrome: pour ajouter cette page aux favoris dans Chrome, cliquez sur l'icône en forme d'étoile située à droite de la barre d'adresse du navigateur. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de nommer le favori. Sous Dossier, choisissez l'emplacement où il sera enregistré. Sélectionnez «Barre de favoris» pour que le lien apparaisse directement sous la barre d'adresse.
  • Sur le navigateur Firefox: pour ajouter cette page aux marque-pages dans Firefox, cliquez sur l'icône en forme d'étoile à droite de la barre d'adresse. Une fenêtre s'ouvre pour vous donner la possibilité d'indiquer un nom. Sous Dossier, définissez l'emplacement souhaité. Choisissez «Barre des marque-pages» pour afficher le raccourci sous la barre d'adresse.
  • Sur le navigateur Safari: pour enregistrer la page dans vos signets, cliquez sur l'icône de partage (un carré avec une flèche vers le haut) située à droite de la barre d'adresse. Sélectionnez ensuite «Ajouter un signet». Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez l'associer.

Voici à présent une sélection des différentes rubriques. Leur contenu peut varier au fil du temps, car Netflix retire et ajoute régulièrement des films et séries à son catalogue:

Action et aventure:

Films d'animation japonais (Animes):

Films pour enfants et la famille:

Grands classiques du cinéma:

Comédies:

Films cultes:

Documentaires:

Drames:

Cinéma international:

Films LGBTQ+:

Films d'horreur:

Science-fiction et fantastique:

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Face au scandale, John Galliano prend une grave décision
Face au scandale, John Galliano prend une grave décision
Tom Cruise ressuscite un film culte
Tom Cruise ressuscite un film culte
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
1
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
de Armin Hadzikadunic
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
de Armin Hadzikadunic
Pourquoi GTA est bien plus qu&#039;un «jeu violent»
Pourquoi GTA est bien plus qu'un «jeu violent»
de Sainath Bovay
Le fils de Britney Spears est déjà courtisé par le monde de la mode
Le fils de Britney Spears est déjà courtisé par le monde de la mode
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
1
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
de Margaux Habert
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
de Margaux Habert
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
1
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
de Hilary Emmett
Thèmes
Les nouvelles images de GTA VI
1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
Le festival Burning Man a sa tour Eiffel
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La rencontre entre ces deux souris dans le métro dégénère
Un règlement de comptes miniature a éclaté sur un quai du métro londonien. Deux souris ont été filmées en pleine bagarre à Oxford Circus, sous les yeux ébahis et les rires des voyageurs. Une scène qui rappelle étrangement une célèbre photo animalière.
Il n’y a visiblement pas que les Londoniens qui perdent patience dans le métro. Samedi 29 août, deux souris ont été surprises en plein règlement de comptes sur le quai de la station Oxford Circus, en plein cœur de la capitale britannique.
L’article