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France: la promo clim de chez Lidl rend les clients fous

Vidéo: watson

Ces Français se sont empoignés pour une ressource rare

La France à peur de suffoquer sous une nouvelle vague de chaleur, et visiblement, certains sont prêts à tout pour un courant d’air. Ce jeudi, une vente de climatiseurs chez Lidl a viré au chaos total: interventions de police, portes fracturées et scènes de pugilat entre les rayons.
03.07.2026, 14:5603.07.2026, 14:56

L'enseigne allemande ne s'attendait peut-être pas à une telle «ruée vers l'air». Pour répondre à la canicule qui pointe le bout de son nez, Lidl a mis en vente ce jeudi un stock massif de 200'000 climatiseurs et ventilateurs à travers l'Hexagone.

Dès l'aube, c’était déjà la guerre. À Nanterre, des clients faisaient le pied de grue devant les portes automatiques dès 5h52 du matin. Pourquoi un tel engouement ? Des prix défiant toute concurrence : 13,49 euros pour un ventilateur de table et 179 euros pour un climatiseur mobile.

Des scènes de chaos et de violence

Mais l'ambiance a rapidement tourné au vinaigre. Sur les réseaux sociaux, les vidéos montrent des scènes d'anarchie pure.

La clim qui rend fous les français👇

Vidéo: watson

Ce craquage collectif n'est pas un cas isolé. Avec des températures records, les Français se ruent sur tout ce qui souffle du frais. Chez Carrefour, le PDG Alexandre Bompard a récemment indiqué au média CNews avoir vendu 30 000 appareils en une seule journée, soit 1000 fois plus qu'en temps normal.

Voici quand la canicule sera de retour en Suisse

Bref, si vous n'avez pas encore votre climatiseur pour la fin de semaine, bon courage. Mais un conseil à nos voisins français: gardez vos dents, un éventail en papier fera aussi l'affaire. Chez nous, on va plutôt miser sur une baignade tranquille dans le lac.

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