Le parc de Milan lors d'une vague de chaleur à Lausanne (VD), mardi 23 juin 2026. Image: KEYSTONE

Voici quand la canicule sera de retour en Suisse

Une nouvelle vague de chaleur est annoncée la semaine prochaine. Le risque d’incendie de forêt devrait continuer de s’aggraver. Les averses de mercredi n’ont pas suffi à venir à bout de la sécheresse.

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Les précipitations de ces derniers jours n'ont en rien modifié le risque d'incendie de forêt en Suisse. De nombreuses régions de Suisse sont toujours en alerte niveau 4 sur 5. Jeudi, MétéoSuisse a d'ores et déjà annoncé la prochaine vague de chaleur.

«A partir de la semaine prochaine, les seuils de canicule pourraient à nouveau être atteints sur une plus grande partie du territoire, en fonction de la position exacte de l'anticyclone», indique le bulletin fédéral de vigilance dangers naturels publié jeudi. Un nouvel anticyclone puissant s’étendra ces prochains jours de l’Atlantique jusqu’en Europe et apportera à nouveau des journées stables et chaudes.

Le risque d’incendie de forêt devrait donc continuer de s’aggraver. Les averses de mercredi n’ont pas suffi à venir à bout de la sécheresse. En raison de la vague de chaleur du mois de juin, le sol est desséché, l’eau ne peut pénétrer que dans les couches supérieures.

Un risque fort d’incendie de forêt, une alerte de niveau 4 sur 5, est en vigueur dans les cantons d’Argovie, de Zurich, de Lucerne, d’Uri, de Glaris et de Saint-Gall. Dans certaines parties du Valais, le niveau de danger est maximal.

Interdictions de faire du feu

Dans de nombreux cantons, il est interdit de faire du feu. Jeudi, plusieurs préfectures du canton de Berne ont prononcé une interdiction de faire du feu en forêt ou à proximité de celle-ci (à moins de 50 mètres) en raison d’un danger d’incendie «fort» (niveau 4). Les arrondissements administratifs du Jura bernois, de Bienne, du Seeland et de la Haute-Argovie sont concernés.

Au Liechtenstein, de nouvelles restrictions s’appliquent désormais au prélèvement d’eau destiné à l’irrigation des terres agricoles. Sur certains cours d’eau, aucun prélèvement n’est autorisé depuis jeudi. Là encore, les averses n’ont pas permis d’améliorer la situation, ont indiqué les autorités.

Signe du changement climatique

Invité jeudi sur les ondes de la radio SRF, le conseiller fédéral Albert Rösti en charge de l'Environnement a déclaré que la canicule était un «signe évident de l'évolution du climat».

«Il ne faut pas conclure systématiquement à une crise climatique à chaque intempérie. Mais cette vague de chaleur doit être considérée comme un signe clair de cette crise.» Albert Rösti

Albert Rösti a souligné la nécessité de mesures d’adaptation dans l'espace public. Les cantons et les villes sont en première ligne concernant les aménagements à prendre, tels que la végétalisation des villes. Pour lui, la Confédération peut apporter son aide à titre subsidiaire. (ag/ats)