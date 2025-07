Nu en train de se masturber: cet ancien de TPMP a fait une bourde

Matthieu Delormeau, ancien membre de l'équipe de Cyril Hanouna, a partagé en story Instagram une vidéo de lui nu en train de se masturber.

Il était l'un des chroniqueurs stars de Touche Pas A Mon Poste, l'émission provoc qui a été arrêtée fin mars sur la chaîne C8. Depuis, on pensait passer un été calme sans entendre parler des Minions de Cyril Hanouna. C'était compter sans Matthieu Delormeau. Ce mardi 8 juillet, vers 23h15, le chroniqueur a partagé une vidéo à caractère sexuel sur Instagram. On le voit dans le plus simple appareil, allongé sur un canapé, en train de se masturber.

Il aura fallu une trentaine de minutes (30 ans dans le monde de l'internet) pour que l'ancien animateur d'NRJ12 s'en rende compte et supprime la vidéo sans faire de commentaire. Trop tard, la séquence devient virale et les réactions sont vives:

«Je viens de voir la story de Mathieu Delormeau, faut le foutre en psychiatrie, le fou du bus»

«Il a fait la pire publication par erreur en story de toute l'histoire des erreurs de publication + 30 min de temps additionnel»

Plusieurs de ses proches ont pourtant tenté de l'avertir comme c'est le cas de Capucine Anav qui a remarqué que son ami était en tendance Twitter. Elle a répondu à plusieurs internautes qui incitaient les autres à aller voir la vidéo scandaleuse.



La vraie question reste: comment peut-on être maladroit au point de partager en story avec ses 333 000 fans sur Instagram une vidéo qui, semble-t-il, était destinée à une conversation privée? Certains internautes avancent que Matthieu Delormeau était probablement sous substance.

Pour rappel, la personnalité de la télévision s'est retrouvée devant la justice pour l'achat de cocaïne (une fois en juillet 2024, une autre fois en février 2025) et à chaque transaction, il se faisait prendre la main dans le sac. Une perquisition chez lui aurait permis à la police de trouver de la cocaïne, mais aussi de la MDMA, du GHB et du cannabis.

L'autre question troublante: pourquoi des médias comme Public parlent-ils d'un «jeune homme de 51 ans»? Peut-on être jeune et avoir 51 ans si on ne s'appelle pas Brad Pitt?

Selon cette même presse spécialisée, Matthieu Delormeau, dont le compte Instagram est désormais privé, vivrait des heures sombres depuis son départ de TPMP en mai 2023. Ses proches affirment au média français qu'il serait de plus en plus isolé.

