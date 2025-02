Après The Queen's Gambit, voici Introduce la gambita de José Carlos Montoya.

Montoya revient à la charge avec une «petite crevette»

Le candidat de la version espagnole de L'île de la tentation Montoya a à nouveau fait le buzz. Une petite chansonnette caustique poussée au coin du feu en l'honneur de sa moitié peu fidèle Anita, et de son tentateur Manuel, en est la cause.

Vous pensiez en avoir fini avec Montoya et sa séquence qui est devenue un mème global? C'est sans compter sur les talents d'acteur - et de gai luron - de l'homme cocu le plus connu de la Toile. Car celui qui a fait le tour du monde grâce à son pétage de plomb d'anthologie sur la chaîne espagnole Telecinco pourrait bien passer de candidat de télé-réalité à star de la chanson.

Pour un court flashback: une séquence de La Isla de las Tentaciones (L'île de la Tentation espagnole), est devenue virale après que José Carlos Montoya, l'un des candidats venu tester son couple sur une île paradisiaque de République dominicaine, a perdu la tête en découvrant des images compromettantes de sa petite amie.

Anita, ladite lady, a en effet succombé à la tentation dans les bras du beau Manuel. La diffusion en direct de leurs ébats avait poussé un Montoya fou de rage à s'arracher les boutons de la chemise et à se précipiter sur la plage à la recherche des fauteurs. La présentatrice avait alors tenté de le ramener à la raison:

« Montoya, Montoya por favor!» **Eclairs et musique dramatique de fond**

C'est ainsi que Montoya est devenu mondial.

Mais une nouvelle séquence est venue en remettre une couche cette semaine. Dans celle-ci, Montoya rencontre Manuel dans une confrontation tendue, devant le feu de camp. L'homme éconduit improvise alors une chansonnette sarcastique, à destination évidemment de ceux qui l'ont trahi. La comptine s'intitule Introduce la gambita, quelque chose qui semble parler (merci Google Translate) «d'introduire» et d'une «petite crevette» (on vous laisse élaborer).

Voici le plat musical dans son ensemble:

Abre una piernita,

Luego otra piernita,

Mete la gambita,

Luego no vale llorar

Google translate at work: Ouvre une jambe,

Puis une autre petite jambe,

Mets la petite crevette dedans,

Alors ça ne sert à rien de pleurer de rien

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Montoya manie aussi bien les caméras que l'humour; la bête de show a rajouté sa petite touche personnelle à grands coups de gesticulations et de gestes mimés.

La chanson de Montoya 👇 Vidéo: instagram

De toute évidence, la taille (de la chanson) ne compte pas tant que cela, puisque la boutade est devenue virale sur X, cumulant des milliers de likes, et de nombreux commentaires.

«Haha, ça a laissé Manuel sans voix» vu sur x

«J'ai chanté ça toute la journée» vu sur x

Les internautes se réjouissent d'arriver au terme de l'aventure, afin de savoir si d'autres couplets sont en cours d'élaboration.

