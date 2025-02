Cyril Hanouna a annoncé jeudi soir la chaîne qui va l’accueillir à l’avenir. capture d’écran c8

Mort de C8: on sait sur quelle chaîne va rebondir Hanouna

Alors, M6 ou CStar? Depuis que C8 a été privée d’un renouvellement de sa fréquence TNT par le gendarme de l’audiovisuel, Cyril Hanouna a fait danser les rumeurs. Jeudi soir, lors de la der’ de TPMP (qu’on s’est farcie), l’animateur a brisé le suspense sur son avenir et s’est pointé «avec son couteau et sa b*te». Ambiance.

Plus de «Divertissement»

Jeudi soir, la toute dernière soirée de Cyril Hanouna a réuni tout le cheptel qui compose le passé et le présent de son émission. Après 15 ans de TPMP, qui avait démarré sur France 4 à l’époque, les débordements réguliers de la bande à Baba ont fini par définitivement froisser l’Arcom: la fréquence C8, sur la TNT, c’est fini.

Pour la der’, il fallait donc frapper fort. Enfin... à la manière de Baba, avec des larmes, suffisamment de pipi-caca, un peu de paranoïa, des private jokes, des noms et des déguisements d’oiseau, des invités spéciaux et des missiles tirés sur l’Arcom. Car il est en colère, Hanouna. Selon lui, ce sont forcément de «hauts fonctionnaires» qui «se sont sentis poussés des ailes», pour tacler «deux hommes», lui et Vincent Bolloré.

Une décision politique censée lui couper définitivement la chique, parce qu’il «dérange» les «médiocres», alors que les «gens talentueux» le soutiennent. Des noms de gens talentueux? Patrick Sébastien, Michel Sardou, Lagaf’, Mireille Mathieu, Nabilla. (Entre autres.)

Parmi les mille et une surprises qu’il avait concoctées pour son public, il y avait évidemment l’annonce de l’après C8. La chaîne qui doit accueillir la suite de la carrière de l’animateur avait fait pousser de nombreuses rumeurs durant de longues semaines.

Deux favoris se tiraient la bourre, si on en croit les indiscrétions dévoilées par les médias français ces derniers jours: M6 (dont un certain nombre d’employés refusent son arrivée) et CStar (du groupe Canal+).

Jeudi soir, Cyril Hanouna a brisé le suspense... dans un bus. Oui, un bus. Après avoir embarqué ses chroniqueurs (yeux bandés) sur la route de son avenir, l’allié et ami de Vincent Bolloré a stoppé la course d’école au pied de la bâtisse parisienne où il est censé décapsuler le premier jour du reste de sa vie, «en émission en quotidienne, du lundi au vendredi».

Il a présenté quatre alternatives:

L’Elysée («Si je me présente à l’élection présidentielle.») Canal+ («Parce je vais sur la chaîne CStar.») «Chez moi, parce que je lance ma propre chaîne.» M6

Alors, il va où Hanouna? Sur la chaîne W9 (mais aussi sur une radio) du groupe M6, dès le 1er septembre.

C’est tout? Non. Il sera dès ce lundi, 18h40, de retour avec TPMP, sur une dizaine de chaînes (notamment du groupe Bouygues) et sur Dailymotion et YouTube, «pour quelques mois».

La der’ d’Hanouna

Pour se faire une petite idée de ce qui n’existera plus sur C8, on s’est assis devant notre écran dès le début de soirée, jusqu’à ce qu’on abandonne, peu après 21 heures. De «La Tribu de Baba» à TPMP. Pour être franc, on n’a pas eu droit à la fameuse émission qui a dépassé les bornes durant de nombreux mois.

En échange, le spectateur a été plongé dans une ambiance de pot de départ d’un chef de service, après 50 ans de boîte. Autrement dit, ceux qui n’avaient jamais posé une pupille sur TPMP ces quinze dernières années se retrouvaient piégés dans un marécage d’anecdotes et de souvenirs personnels, parsemé de vannes imperceptibles pour une oreille peu expérimentée.

Hanouna président?

Après les plumes et les mauvais imitateurs, dont un faux Patrick Sébastien qui a chanté que Cyril Hanouna a fait de la télévision avec «son couteau et sa bite» (si, si), on a eu droit aux questions qui fâchent:

Pour résumer: «Une chasse à l’homme. On voulait notre tête» Cyril Hanouna, jeudi soir

Un drôle de festival d’entre-soi, de victimisation et de bonne humeur maîtrisée, plaçant plus que jamais Cyril Hanouna au sommet d’une audience loyale et solide, qui devrait logiquement le suivre sur le groupe M6.

En regardant l’autosatisfaction de la bande à Baba, ce dernier jeudi soir sur C8, on se dit que, si Hanouna s’était contenté de mettre en scène des pitreries provocantes, en se tenant à l’écart de la politique-spectacle profitable aux extrêmes, les centaines d’employés de la chaîne, qui n’ont rien à voir avec les débordements du patron, auraient encore du boulot.

Les pitreries, ça a toujours existé à la télévision. A l’époque, nos parents se réjouissaient de décompresser devant Patrick Sébastien. Hélas, aujourd’hui, celui qui faisait tourner les serviettes postillonne des âneries sur la liberté d’expression, à côté d’un Cyril Hanouna plus puissant que jamais, dont on soupçonne le projet de se présenter à l’élection présidentielle en 2027: «Pour l’instant, c’est non», a-t-il répété jeudi soir. Mais tout montrait le contraire.

La télé, ce n’est pas (toujours) que de la télé.