Divertissement

France

Le nouveau trend en France: envoyer des culottes à Jean Castex



Image: keystone / shutterstock

Le nouveau trend en France: envoyer des culottes à Jean Castex

Les magasins de lingerie français sont outrés. Considérés comme des commerces non-essentiels, ils ont dû baisser le rideau. Leur réponse est (attention, jeu de mots)... culottée.

En France, quand on n'est pas content, on sait le faire savoir avec panache: prise de la Bastille, décapitation du roi Louis je-sais-plus-combien, envoi de petites culottes à Jean Castex... Oui, désormais, on se bat à coups d'élastique de strings dans la tronche. «Bonjour Monsieur le Premier ministre, je vous amène le courrier du jour. Voici 337 colis de lingerie, bonne journée Monsieur Castex!».

La France vit en ce moment son troisième confinement, durant lequel le ministre a imposé une fermeture des boutiques de sous-vêtements, considérées comme des commerces non-essentiels. Il n'en fallait pas moins pour énerver les gérants des boutiques, qui ont décidé de ne pas faire dans la dentelle (...) pour signifier leur désaccord avec le premier ministre. Sur les réseaux sociaux, accompagnés du hashtag #actionculottée, les photos de dessous féminins pleuvent.

Si elles ont choisi la carte de l'humour, les boutiques soulignent tout de même que la culotte est un bien essentiel. Vont-elles faire changer d'avis Jean Castex? Aucune idée. Et surtout, que va faire le premier ministre des centaines de strings, tangas et autres dessous reçus à Matignon?

C'est vrai, ça, il va en faire quoi, Jean Castex? Les offrir à son entourage #goujat Les porter #whynot Les revendre #radin Les collectionner #creepy Les manger #cetteréponseestbizarre

Petit rappel pour les amateurs de terrasses 👇 Vidéo: watson

Et si on se poilait sur les meilleures coupes mulet de chiens 👇 1 / 14 Et si on se poilait sur les meilleures coupes mulet de chiens source: reddit

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» «Y a toujours un Valaisan qui dit: c'est pas du valaisan ça» Link zum Artikel Une salade de Brad, de carottes et de farfalle Link zum Artikel Ces films avec des chiens vont vous faire pleurer Link zum Artikel Les enfants sont formidables Link zum Artikel