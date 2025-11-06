David et Victoria ont joyeusement fêté l'anoblissement du footballeur à Londres ce mardi, avec champagne, amis et bœuf Wellington. instagraM: victoria beckham

Comment Beckham et sa team ont fêté son nouveau titre

Un titre ronflant de chevalier valait bien de sabrer le champagne. Après son anoblissement par Charles III ce mardi, David Beckham et ses proches ont célébré l'évènement à Londres avec tout le faste et la pompe qui les caractérisent.

Quand il s'agit d'organiser une fête, les Beckham n'ont pas leur pendant. Après avoir raflé le titre ultime lequel l'ancienne star de Manchester United aspirait depuis plus d'une dizaine d'années, cet accomplissement méritait d'être célébré dignement.

Après les coups d'épée de Charles III et la cérémonie au château de Windsor, c'est chez un copain que le chevalier fraîchement intronisé et les siens sont allés s'envoyer bon vin et petits plats: le restaurant éponyme de Gordon Ramsay, à Chelsea.

Un menu spécial

Des« sources proches du dossier» ont confié au Daily Mail que Gordon, ami de longue date de David, n'a reculé devant aucune dépense pour régaler Sir David de mets et de vins.

«En tant que meilleur ami de David, Gordon a décidé que le meilleur cadeau était de lui offrir un merveilleux dîner» Une source, au Daily Mail

Le chef et le footballeur britanniques sont amis depuis des années. image: david beckham

C'est donc un menu sur mesure, aux petits oignons et en trois services, que le chef cuisinier britannique a concocté pour son bon copain. Outre champagne à gogo et bouteilles de Châteaux Margaux vins à 600 livres sterling la bouteille (le préféré de David), les convives se sont vus servir des Saint-Jacques pour l'entrée, suivie d'un bœuf Wellington en guise de plat de résistance.

Victoria Beckham et son plus jeune fils, Cruz, au moment d'entamer l'entrée. image: victoria beckham

Selon le Sun, Gordon Ramsay, qui «s'est occupé de tout», n'a pas manqué de veiller à ce que Lady Beckham, qui évite la viande rouge, ait du bar à la place.

Le repas s'est conclu sur une version revisitée du dessert préféré de Sir David, à l'époque où il mangeait encore à la cantine de Manchester United: un «roly-poly» accompagné de crème anglaise. Pour ceux qui, comme moi, ignorent en quoi cela consiste, le «roly-poly» (également appelé «pudding à la manche de chemise») est un gâteau traditionnel britannique roulé à confiture.

On trouve ce même genre de plaisir régressif à la Migros. Image: iStockphoto

«C'était un dîner très agréable et décontracté avec le cercle intime de David», ont confié des amis manifestement pas trop traumatisés par le pudding fourré, au Sun.

Toute la clique Beckham... ou presque

Au fil des verres, les amis et la famille de Sir David, qui n'a pu se résoudre à se séparer de sa médaille d'investiture et l'a conservée précieusement toute la soirée, n'ont pas pu s'empêcher de le chambrer sur son nouveau statut. «Evidemment, tout le monde s'extasiait sur le fait de l'appeler 'Sir David', et c'était le running gag de la soirée», raconte un ami au Sun.



Les parents du footballeur ainsi que sa sœur, Joanne, faisaient partie des forces en présence. Sans oublier les trois plus jeunes enfants du couple, Romeo, 24 ans, Cruz, 20 ans, et Harper, 14 ans, très élégants en tenues de soirée.

David Beckham entouré de ses parents et de ses deux sœurs, Lynne Georginia et Joanne. image: instagram

David Beckham, sa médaille, sa femme et trois de leurs trois enfants, Romeo, Cruz et Harper. instagram

Il est également inutile de préciser que Brooklyn, le fils aîné de David et Victoria, et son épouse Nicola Peltz, étaient absents des festivités. Le couple, qui vit aux Etats-Unis et dont le conflit avec le reste du clan fait les gorges chaudes de la presse depuis des mois, n'a par ailleurs fait aucune déclaration sur les réseaux sociaux.

Pas de bol. Ils auront manqué un super dessert.