Un visuel conceptuel dévoilant le projet du parc à thème dédié au manga Dragon Ball Z, financé par la société d'investissement saoudienne Qiddiya. image: Qiddiya Investment Company

Trois parcs d’attractions vont ouvrir à Paris (dont un dédié à DBZ)

La France et l’Arabie saoudite ont signé un accord de six milliards d’euros pour construire trois parcs d’attractions près de Paris, dont un dédié à Dragon Ball Z, au terme d’une visite diplomatique du prince Mohammed ben Salmane très critiquée par les défenseurs des droits humains.

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La France et l'Arabie saoudite ont signé, lundi, un protocole d'accord pour un investissement saoudien de six milliards d'euros (sept milliards de dollars) destiné à créer trois parcs à thème près de Paris, dont un devrait être sur le thème du manga.

L'accord relatif à ce projet «colossal» a été signé lors d'une visite de deux jours en France du dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane.

L'investissement permettra la construction de trois parcs à thème près de Cergy-Pontoise, à environ 30 kilomètres (20 miles) au nord-ouest de Paris.

Macron, sur X, a salué cette «annonce sans précédent», affirmant que ces attractions constitueraient une «nouvelle destination mondiale».

Le projet sera piloté par la société d'investissement Qiddiya, filiale du fonds souverain d'Arabie saoudite. Ces parcs devraient, selon la communication officielle autour du projet, créer 22 000 emplois directs, contre environ 20 000 pour Disneyland Paris.

Le projet «est né d’une discussion entre le président de la République et le prince héritier en décembre 2024» à Riyad, où ils ont découvert leur «passion commune» pour les mangas, «et en particulier pour Dragon Ball Z», a déclaré un conseiller de Macron aux journalistes.

Des rumeurs avaient circulé durant l'été concernant un projet de parc dédié à la franchise japonaise emblématique dans la région du Val-d'Oise, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée.

Le cabinet de Macron a confirmé qu'un des parcs devrait être sur le thème du manga. Les thèmes des deux autres n'ont pas encore été dévoilés. Les parcs seront construits et ouverts par étapes, les travaux devant durer plusieurs années, a indiqué l'Elysée, sans préciser de date d'ouverture.

Interrogé sur le choix de confier un tel projet à Riyad malgré les critiques concernant son bilan en matière de droits de l'homme, son bureau a déclaré:

«A aucun moment, lorsque nous attirons un projet, nous ne cherchons à donner des leçons aux autres»

L'Elysée a indiqué que deux autres contrats avaient été signés avec des entreprises françaises lors de la visite du prince saoudien: l’un avec la société de logistique maritime CMA CGM pour contribuer au développement du port islamique de Djeddah, en Arabie saoudite, sur la mer Rouge, pour un montant de 434 millions de dollars; et l’autre avec le groupe de transport ferroviaire Alstom pour la fourniture de rames de métro pour le métro de Riyad, pour un montant de 580 millions de dollars.

Une rencontre critiquée

Ce voyage constitue une rare visite à l'étranger pour le prince héritier, Paris soulignant qu'il quitte rarement son pays d'origine, sauf pour des sommets internationaux. C'était son premier voyage de ce genre depuis près d'un an.

Emmanuel Macron accueille le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, à son arrivée au palais de l'Elysée, à Paris, le 24 août 2026. Image: AFP

Dimanche, Macron a reçu le prince héritier saoudien à l'occasion de la Coupe du monde d'e-sport, tandis que les discussions de lundi devraient également porter sur des questions stratégiques, notamment les événements au Moyen-Orient.

Mais la visite du dirigeant saoudien a suscité de vives critiques en France.

Trois syndicats de journalistes ont protesté contre la décision de Paris de l'accueillir, faisant état d'une enquête française en cours sur des allégations de torture et de disparition forcée suite à une plainte déposée en 2021 concernant le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

Khashoggi, un Saoudien résidant aux États-Unis et critique de la famille royale saoudienne, a été assassiné au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul en 2018. Son corps, démembré, n'a jamais été retrouvé.

Les services de renseignement américains ont conclu que Mohammed ben Salmane était directement impliqué dans le meurtre de Khashoggi, et une enquête de l'ONU a qualifié la mort du journaliste d'«exécution extrajudiciaire dont l'Arabie saoudite est responsable».

En décembre 2021, Emmanuel Macron fut l'un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer le prince héritier saoudien en Arabie saoudite après l'assassinat de Khashoggi. Depuis lors, le prince héritier saoudien s'est rendu à plusieurs reprises en France.

(APF/ff/ekf/rmb/jhb)