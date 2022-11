C'est vendredi! C'est l'heure de l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: shutterstock

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de la démission de Simonetta Sommaruga du Conseil fédéral.

L'actu en Suisse

L'apéro arrosé des flics genevois

Vous pensiez que les policiers valaisans étaient les seuls à abuser de la gniole? Ça se voit que vous ne connaissez pas bien les flics genevois. On a appris ce lundi 31 octobre qu'un incident avait eu lieu à l'hôtel de police Carl-Vogt, il y a pile une semaine. Sept coups de feu ont été tirés dans le bâtiment et un collègue a dû se faire opérer à cause d'une balle dans le pied. La faute à qui? Un évadé? Un terroriste? Non, à un flic complètement ivre. Quand l'afterwork part en steak...

Image: knowyourmeme

Le départ de Simonetta Sommaruga

Rien ne va plus au Conseil fédéral. En Suisse, on est habitué à la stabilité politique, alors c'est toujours un choc quand un des conseillers fédéraux démissionne. On a eu le droit à une avalanche d'articles sur la succession d'Ueli Maurer à l'UDC après l'annonce de son départ. Et on va avoir le droit à une seconde avalanche d'articles sur les guéguerres de succession, mais cette fois-ci au PS. Car Simonetta Sommaruga a remis sa démission de notre organe suprême pour des raisons familiales, car son mari a des problèmes de santé.

L'actu à l'étranger

Lula détrône Bolsonaro au Brésil:

On annonçait un résultat serré et on l'a eu: Lula a remporté les élections brésiliennes avec 50,9% des voix, contre 49,1% pour le président sortant Jair Bolsonaro. En gros, Lula c'est un vieux de la vieille de la gauche brésilienne qui a été deux fois président avant de finir en prison pour corruption et se faire blanchir quelques mois après. Et Bolsonaro, c'est le Donald Trump des tropiques, d'extrême droite, qui avait laissé entendre qu'il ne reconnaîtrait pas son éventuelle défaite. Il l'a finalement fait à contrecœur, mais on n'est pas passé loin de la cata.

La panne mondiale d'Instagram

Les influenceurs ont frôlé la crise cardiaque: une panne mondiale a touché Instagram et des milliers de comptes ont été supprimés de façon totalement aléatoire. Alors qu'il y en a certains qui ont perdu des followers à la pelle, d'autres se sont fait carrément supprimer leur compte. Imaginez la catastrophe. Heureusement pour notre société qui ne peut plus se passer des réseaux sociaux, le problème a été résolu et, a priori, tout le monde a récupéré ses accès. Sauf qu'après une panne de WhatsApp la semaine passée, on peut se demander ce qui ne tourne pas rond chez Meta. Zuck, tu nous reçois?

La news WTF

Un Mondrian accroché à l'envers

Cela fait 77 ans qu'un tableau du Mondrian est accroché à l'envers. Bien joué les conservateurs! La gaffe a été repérée grâce à Susanne Meyer-Büser, commissaire d'une expo sur le peintre néerlandais à Düsseldorf. Elle a remarqué, sur une photo de l'atelier de Mondrian, que «New York City 1», le tableau en question, était posé dans l'autre sens sur le chevalet. Après, quand on sait que l'artiste ne peignait que des trucs abstraits, on se dit qu'une erreur est vite arrivée.

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

