«Pénis de baleine»: Heidi Klum moquée pour son costume d'Halloween

Et si vous vous demandez comment Heidi Klum a pu passer la soirée enfermée dans un costume encombrant, sachez qu'elle a troqué son cocon pour un costume bien plus sexy. La star de 49 ans a opté pour un look nettement plus léger et transparent. Elle n'a gardé que le masque et les lentilles jaunes.

Mariah Carey est sortie de son bocal de formol, prête pour Noël

Comme chaque 1er novembre, la diva a rappelé à la Terre entière qu'il était temps de ranger les décos de Halloween au placard et de passer en mode Noël en écoutant son fameux tube All I want for Christmas is you.

Mariah Carey sait se mettre en scène. Elle sait aussi, sans doute, qu'elle agace, qu'elle est un peu cliché, mais elle sait aussi en rire. Comme chaque année depuis 2018, juste après Halloween, la diva lance la saison de Noël sur les réseaux sociaux d'un «it's tiiiiiiime!» qui ferait éclater les boules en cristal du sapin. Cette année, dans un décor kitsch, comme le veut la tradition, Mariah la sorcière pédale sur un vélo d'appartement (what??) dans une forêt sombre, avant que celle-ci ne se transforme en un village enchanté couvert de fausse neige, tandis que la diva, en combi moulante rouge, chevauche un renne, faux lui aussi. C'est tellement too much que c'en devient beau.