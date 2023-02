Harry disant au revoir à son cousin Dudley, une scène supprimée des films. image: warner bros.

Cette scène supprimée de «Harry Potter» fait pleurer les fans

La vidéo d'une scène coupée de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 refait surface. Elle montre Harry disant au revoir aux Dursley.

Vernon, Pétunia et Dudley sont la seule famille qui reste à Harry. Ils ont été forcés de quitter leur maison pour leur propre sécurité en raison de la menace de Lord Voldemort et des mangemorts. Dans les films, le cousin de Harry, Dudley, est un personnage odieux, gâté et pas particulièrement gentil. Mais quiconque a lu les livres sait que c'est faux. La relation entre Harry et Dudley est plus complexe que ne le montrent les films et une scène coupée le révèle.

La scène commence avec Vernon précipitant sa famille dans la voiture, ne voulant apparemment pas dire au revoir à son neveu Harry. Alors qu'Harry descend les escaliers, il tombe sur sa tante, debout dans le salon, perdue dans ses pensées. Après qu'il lui a expliqué qu'elle n'est pas en sécurité ici, elle répond: «Tu crois que je ne sais pas de quoi ils sont capables? Tu n'as pas simplement perdu une mère cette nuit-là à Godric's Hollow, tu sais. J'ai perdu ma sœur.»

L'émouvante scène coupée:

Avant que Dudley ne monte dans la voiture pour rejoindre ses parents, il demande à son père: «Je ne comprends pas, il ne va pas venir avec nous?» Son père répond qu'Harry «ne veut pas venir». Harry, toujours dans l'embrasure de la porte, rétorque alors: «Je prends inutilement de la place, n'est-ce pas Vernon?». Dudley se dirige vers Harry, lui serre la main et lui dit: «Je ne crois pas que tu prennes inutilement de la place.» Soit exactement ce que Dudley dit à Harry dans le livre.

Les fans ont réagi avec émotion à cette scène coupé. Dans les commentaires, certains écrivent: «Celui qui a décidé de couper cette scène devrait être envoyé à Azkaban», «Je pleure à chaque fois que Dudley dit ça» ou encore «Tant de scènes ont été supprimées, des scènes qui auraient rendu le film tellement meilleur et plus compréhensible».

