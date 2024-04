The Christmas Pig raconte l'histoire d'un garçon, Jack, très attaché à son cochon en peluche avec qui il a tout vécu. Jusqu'à la veille de Noël où arrive la catastrophe: le cochon est perdu. Jack reçoit un substitut, le cochon de Noël, mais il ne parvient pas à oublier son ancien ami. Pour lui remonter le moral, le cochon de Noël décide de partir en mission de sauvetage avec Jack. One n'en sait pas plus sur ce projet, mais on peut facilement imaginer qu'il sorte durant la période des Fêtes de fin d'année.

Cette fois-ci, c'est un autre livre qui sera adapté au cinéma, selon le site américain Variety. L'adaptation de son best-seller The Christmas Pig aurait entamé les premières phases de production. Et aucun rapport avec les sorciers, comme c'est le cas des Animaux Fantastiques. L'histoire est tout autre.

«Fallout», le western postapocalyptique qui va vous clouer devant l'écran

La nouvelle série de Jonathan Nolan, l'excellent showrunner et frère de Christopher Nolan, s'attaque à l'adaptation du jeu vidéo Fallout. Atmosphère western postapocalyptique, enrobée d'humour noir, qui va en scotcher plus d'un.

Prime Video a décidé de répondre à HBO et à son succès The Last of Us. A la baguette, Jonathan Nolan, la plume de nombreuses productions (Interstellar, Dark Knight) et de l'excellente série Westworld estampillée...HBO. Le frère de Christopher porte le projet mastodonte Fallout, une aventure créative aux attentes très, très élevées.