Un cinéaste français détruit Jake Gyllenhaal: «Il voulait gifler un poisson»

C'est l'histoire d'un immense fiasco à Hollywood, racontée par le magazine Technikart. Le film très franco-français Soudain seuls, sorti en décembre, aurait dû être un blockbuster américain. Le cinéaste Thomas Bidegain est hors de lui: «nous étions en Islande, à 3 500 kilomètres de Paris. J’avais deux stars anglo-saxonnes, un énorme budget de 26 millions de dollars. Et tout a explosé».

En Islande, au beau milieu du mois du juillet, «il ne fait jamais nuit». Thomas Bidegain s'en souvient encore comme d'un cauchemar au réveil. L'été 2021 restera sans doute le pire souvenir du scénariste et réalisateur français, loin de ces contes de fées que seuls les Américains osent fabriquer. Dix-huit mois plus tôt, Thomas «débouchait le champagne». Et pour cause. L'immense Jake Gyllenhaal, au bout du fil, venait d'accepter de jouer dans son prochain film. Titre de travail: Suddenly.

In english dans le texte parce que la première mouture du scénario a été torchée en anglais. L'histoire d'un couple isolé et paumé sur une île glaciale de l’Antarctique. Un film qui devait être «son ticket pour Hollywood», comme le raconte Technikart. Son blockbuster, son gros bébé, le détonateur éblouissant d'une immense, mais plutôt discrète, carrière. Aujourd'hui, à en croire le sac qu'il vient de déballer au magazine français, le compagnon de route de Jacques Audiard n'a toujours pas digéré la débâcle.

Le film, finalement baptisé Soudain seuls, a fini par sortir en décembre dernier, dans une version très franco-française, où Gilles Lellouche & Mélanie Thierry remplacent à bout de bras Jake Gyllenhaal et Vanessa Kirby. No offense les Frenchy, mais au niveau du prestige, la chute est quantique. (Même Margot Robbie avait été contactée au début l'aventure.)

Mais que s'est-il réellement passé? Selon la version de Thomas Bidegain, la superstar au patronyme imprononçable aurait fait sa diva, bien décidé à ruiner l'âme du film, entre petits caprices ridicules et gros cacas nerveux. Quatre jours interminables «en Islande, à 3 500 kilomètres de Paris, avec deux stars anglo-saxonnes et un énorme budget de 26 millions de dollars. Et tout a explosé».

Pour mieux ressentir l'aigreur qui infeste encore les nerfs du brillant scénariste de La Famille Bélier et De rouille et d'os, on vous propose de plonger dans les répliques assassines qu'il a offertes à Technikart il y a quelques jours. Spoiler absurde, Jake, qui est dépeint comme un bonhomme parfaitement erratique, aurait notamment «exigé de pouvoir gifler un poisson». En fait, ça tire tellement à balles réelles que les saillies en deviennent marrantes et les médias américains, qui découvrent ce «projet de petit film indé», sont circonspects.

Thomas vs. Jake: le match

Bon, c'est quoi le pitch de toute cette affaire Thomas? «Je cherchais une histoire intime, avec un ou deux personnages. Il y avait un film dans la première partie du bouquin d’Isabelle [Autissier], une promesse, quelque chose de très intime dans des paysages de folie»

OK. Mais pour en faire quoi? «Je voulais réaliser un survival, un film de genre parfait pour faire passer des idées personnelles en contrebande»

Et puis Jake reçoit le scénario et... «Un soir, je reçois un coup de fil de Jake. Il trouve le scénario formidable, touchant, et assure qu’il veut faire partie de l’aventure. J’ouvre le champagne, je suis dans ma phase maniaque»

Le scénario est ensuite peaufiné pendant un an pour qu'il colle à la peau de la star hollywoodienne. «On arrive bientôt à une version qui satisfait tout le monde et Jake amène Vanessa Kirby, avec qui il a tourné dans "Everest"»

Mais les ennuis commencent, à cause d'un agenda de Jake soudain surchargé. «Je l’appelle, je râle, je lui dis qu’il ne peut pas abandonner le film. Ça marche et il me dit: "OK, I’m back"»

Et là, départ pour l'Islande, histoire de faire des repérages. «On doit construire un décor, une base baleinière, dans ce lieu spectaculaire, on a un budget de 26 millions de dollars»

L'idée est de réunir tout le monde au milieu de nulle part pour entamer les premières répétitions. Le scénario a été validé et revalidé, il est prêt à filmer, on est là, avec Valentine et quelques personnes de la production, pour les ultimes finitions. Enfin c’est ce que l’on pensait… »

Ouais... parce que Jake a peur du Covid, alors il évite l'avion. «Il exige une voiture ni rouge, ni blanche»

C'est très précis et très imprécis à la fois comme exigence... Mais que fait Jake quand il arrive enfin? «Un long monologue: "Toutes les personnes dans cette pièce sont extrêmement talentueuses, mais il va falloir travailler. Et garder l’esprit ouvert. Avec David, nous avons envisagé de nombreux changements"» (David Lindsay-Abaire est le co-scénariste américain, lauréat d'un Pulitzer, engagé pour "peaufiner les dialogues en anglais"

Carrément... Que dit-il d'autre? «We have to find the truth»

Ouh, ça vire au délire mystique... Mais comment démarre la journée de boulot? «On commence à lire le scénario qui débutait par une grosse scène dans la gare de Providence, où Jake rejoint sa femme sur le quai, promet qu’il va changer, essaie de la convaincre de rester»

Pourquoi une crise de couple en début de film? «L’idée était de commencer le film par la fin d’une comédie romantique»

Malin! Et les deux stars hollywoodiennes réagissent comment? «Ça devait être une scène d’amour très émouvante, mais les deux comédiens lisent leurs dialogues de façon ironique, à la manière du personnage de dessin animé Pépé le putois»

«C’était un peu humiliant, mais je me dis qu’il y a peut-être aussi de la timidité entre eux, qu’ils doivent s’apprivoiser…»

Et donc, le deuxième jour paumé en Islande s'est mieux déroulé? «Jake a pété les plombs pour une histoire de timing»

Super le petit déj'... «Je m’étais déjà engueulé avec des réalisateurs, mais jamais avec une telle intensité. Mais je reste persuadé que ça va s’arranger»

Quel optimisme! Est-ce que cette ténacité finit par payer? «Jake parle beaucoup de la VÉRITÉ, insiste pour que son personnage soit un ancien G.I., habitué à la survie…»

Bah, c'est Hollywood baby! Jake a-t-il partagé quelques-unes de ses idées? «Par exemple, pour une scène sur le bateau, il nous vend l’idée qu’il gifle un poisson»

Ah, ah, ah (pardon). Thomas, téméraire, tente une dernière fois de lui expliquer la signification de son film. «C’est la fin du monde, et, peut-être, l’amour peut nous sauver»

Bien résumé! Et Jake semble enfin percuter, car il lui envoie un SMS tard dans la soirée «I adore you»

Une fin de soirée parfaite pour que la 3e journée se déroule un peu mieux... N'est-ce pas? «Le matin, Jake va se promener seul dans la nature et tombe sur une jument»

Au moins, c'est plus poétique que son idée de Rambo qui prend l'eau... «Il nous met bientôt sur son ordinateur un discours de Greta Thunberg, sur fond de musique rock»

Ah? «Ça dure un quart d’heure»

Et, soudain, Jake fond en larmes. «I’m crying, I’m crying, it’s real tears!»

Weird... Comment réagissent les Frenchies à ce moment-là? «Ça a été le plus gros fou rire de ma vie. Jake nous balance que ce n’est pas un film sur l’amour, mais un film sur l’amour de la nature»

Mais encore? «Il déclare qu’il faut tout réécrire, toutes les déclarations d’amour doivent être des déclarations à la nature»

On imagine que Thomas est au bout de sa vie, non? «Comment dit-on se faire enculer en islandais? Car c’est exactement ce qui vient de se passer»

Le magazine Technikart explique alors que l'autre star, Vanessa Kirby s'exprime alors pour la première fois: «Vanessa se lève, prend enfin la parole et déclare que le personnage de Jake doit mourir à la fin, que c’est un film féministe, que ce n’est pas assez moderne, trop Disney»

Vanessa fait quoi d'autre? «Elle fond en larmes»

Décidément, c'est une pandémie de pleurnicheries... «Elle dit qu'elle ne jouera pas cette fin»

On ose à peine évoquer le quatrième et dernier jour... «Quand ils jouent, tout prend vie et devient incroyablement puissant. C’est émouvant de voir deux très grands acteurs s’emparer de ce qu’on a écrit…»

Ah, enfin! «Il explose de rage quand il apprend que les constructeurs de la base baleinière arrivent le lendemain à l’hôtel»

Merde... Pourquoi donc? «Terrifié par le Covid, Jake déclare qu’ils doivent dormir dans leurs voitures»

C'est tout? «Il traite tout le monde d’incompétents et déclare finalement que si c’est comme ça, il quitte le projet»

Comment réagit Thomas? «Vas-y!»

Ah ouais, c'est définitivement plié... Pour finir, comment pourrait-on résumer cette histoire ahurissante? «Nous étions en Islande, à 3 500 kilomètres de Paris. J’avais deux stars anglo-saxonnes, un énorme budget de 26 millions de dollars. Et tout a explosé...»

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Jake Gyllenhaal n'a toujours pas réagi. Vu que la polémique commence tout juste à prendre aux Etats-Unis, ça ne saurait tarder.