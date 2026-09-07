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Shelton défiera Alcaraz en quarts

Ben Shelton défiera Carlos Alcaraz en quarts
Ben Shelton affiche une forme d'enfer sur les courts new-yorkais. Keystone

Shelton défiera Alcaraz en quarts

Ben Shelton n'a fait qu'une bouchée de Stefanos Tsitsipas. L'Américain va croiser le chemin de Carlos Alcaraz, lui aussi en grande forme lors de cet US Open.
07.09.2026, 07:4807.09.2026, 07:48

De retour d'une longue blessure au poignet droit, le no 3 mondial Carlos Alcaraz, tenant du titre à l'US Open, a rendez-vous en quarts de finale avec Ben Shelton (ATP 9).

L'Américain s'est montré tout autant impressionnant que l'Espagnol dimanche au 4e tour.

Ben Shelton s'est imposé 6-2 6-3 6-4 devant le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 53). Le gaucher est l'homme en forme du moment, avec ce sacre dans le Masters 1000 de Montréal. Mais il a été battu par Carlos Alcaraz lors de leurs deux premières confrontations, à Roland-Garros en 2025 et à Toronto (Masters 1000) en 2023.

epaselect epa13218721 Stefanos Tsitsipas of Greece in action against Ben Shelton of the USA during the Men&#039;s Singles fourth round of the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New York ...
Stefanos Tsitsipas n'a pas eu son mot à dire après un beau parcours lors de cet US Open.Keystone

Après un début de tournoi poussif (une manche cédée à chaque tour), Shelton, demi-finaliste en 2023 à New York, a dominé Tsitsipas en trois sets. Contraint à l'abandon sur blessure l'an dernier au 3e tour, le Floridien n'a jamais été inquiété (aucune balle de break du Grec), et s'est encore montré impressionnant au service: 12 aces, 84% de points gagnés en première et 70% en deuxième.

Face à un autre Américain en quarts

Ex-no 3 mondial, Stefanos Tsitsipas réalisait pourtant à New York le meilleur parcours de sa carrière après plusieurs saisons sans relief. Mais il semblait à la peine physiquement, au point de réclamer un temps mort médical à la fin du deuxième set en raison de maux d'estomac.

Ben Shelton espère que les spectateurs viendront nombreux pour le choc face à Alcaraz, sans nul doute prévu sur le court Arthur Ashe. Le gaucher a prévenu:

«On est tous heureux de le revoir sur les courts. Le niveau de jeu qu'il produit est incroyable. Je suis prêt»

Le gagnant du choc retrouvera en demi-finales un Américain: Frances Tiafoe (ATP 12), deux fois demi-finaliste à New York, a battu 7-6 (7/1) 6-4 7-6 (8/6) le Russe Daniil Medvedev (ATP 8). Il sera opposé en quarts à son compatriote Alex Michelsen (ATP 46), qui a dominé 7-6 (8/6) 6-4 6-4 l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 32). (sda/ats/afp/svp)

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