Martin de Koh-Lanta, le candidat qui m'a rendue fière d'être Genevoise

Hier soir sur TF1 était diffusé le premier épisode de la saison 8543 de Koh-Lanta. Martin Burrus, le candidat genevois, a brillé sur les épreuves et sur le camp. Etant Genevoise d'origine, devant ma télé, j'étais fière de lui comme si c'était mon fils.

Attention! Cet article va vous spoiler (vous n'avez qu'à regarder en direct, nom d'un chien!) comme dirait Martin.

Oui, je fais partie de ces gens qui regardent Koh-Lanta en direct (mais avec une demi-heure de retard pour pouvoir sauter les pubs. Je suis maso, mais pas à ce point.) Hier soir, j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle saison Le Feu Sacré et parmi les naufragés, il y a un Genevois, Martin Burrus, que j'ai interviewé récemment.

Avoir un Suisse romand dans Koh-Lanta, c'est toujours une fierté. À moins que le candidat ne se montre imbuvable (ce qui n'est encore jamais arrivé dans l'histoire de Koh-Lanta), on va le soutenir comme on soutient l'équipe de Suisse à la Coupe du monde (même si on sait qu'elle va perdre).

Hier, devant ma télévision avec ma boîte d'amandes princesse Auer (les vrais savent), j'avais un peu peur de la prestation de Martin car durant notre entretien, il m'a dit qu'il était sportif, mais qu'il n'avait pas suivi un entraînement particulier pour Koh-Lanta. Il m'a aussi dit texto que côté survie, il était arrivé «les mains dans les poches», comptant sur l'expérience d'autres candidats. Dans ma tête, je me suis dit: «Frérot, ne nous déçois pas! Toute la Suisse romande te regarde!»

Ancien trader, Martin a tout plaqué pour ouvrir une fromagerie à G'nève. twitter

Son portrait ne l'a pas tiré vers le haut. En gros, il a dit: «Bonjour, je m'appelle Martin, je vis en Suisse et je dis "nom d'un chien" quand je rate un trou au golf.» Il ne manquait plus qu'il nous lâche un «Flûte! Je suis en retard» en regardant sa Patek et on était cuit.

«Nom d'un chien!» Image: capture d'écran tf1

Heureusement, Martin est un homme d'action. Lors de la première épreuve, il est arrivé troisième sur le parcours du combattant, une place respectable, mais pas assez wow pour se faire remarquer. C'est lors de l'épreuve d'immunité qu'il a véritablement brillé, menant l'équipe des rouges, composée par «l'humble» Helena, à la victoire.

Pourtant, à cause de la Belge qui saoule déjà tout le monde, j'ai failli ne pas les soutenir. Mais Martin a pris le lead et a dirigé ses coéquipiers jusqu'à la victoire. Qu'elle n'a pas été ma fierté quand Denis Brogniart a appelé le Genevois pour aller chercher le totem (toujours une grande symbolique), j'en ai eu la larme à l’œil comme si c'était mon fils, #proundmama.

Ensuite, sur le camp, Martin, dans ce qui semble être un maillot de bain Vilebrequin (Genève représente✊), a réussi à faire du feu! Lui qui était arrivé les mains dans les poches côté survie, a, sur un malentendu, frotté deux bouts de bois ensemble et bim! Une étincelle. Donc le mec montre qu'il est un leader sur les épreuves et en plus qu'il est serviable sur le camp.

On a hâte de la semaine prochaine. Avec un peu de chance, il prendra la place de la cheffe de groupe Helena, et si on a vraiment le cul bordé de nouilles, il sera filmé de dos et on pourra voir s'il porte véritablement un maillot de bain Vilebrequin🤞.

Alors, maillot de bain Vilebrequin ou pas maillot de bain Vilebrequin? Vilebrequin, je reconnais, c'est la collection Croisière 2023. Pas Vilebrequin, Loro Piana.

