pluie modérée16°
DE | FR
burger
Divertissement
Star Wars

Ce Lego Star Wars rend furieux les fans de l'Etoile de la mort

Le prochain Lego Star Wars sort en octobre, mais les fans ne sont pas convaincus.
Le prochain Lego Star Wars sort en octobre, mais les fans ne sont pas convaincus.dr

Ce Lego Star Wars rend furieux les fans de la saga

En octobre, Lego sortira un nouveau modèle de l'Etoile de la Mort. Mais les collectionneurs sont extrêmement déçus.
21.08.2025, 18:5821.08.2025, 18:58
Plus de «Divertissement»

Selon certaines sources, Lego sortira une nouvelle version de l'Etoile de la Mort le 1er octobre. Les fans de Star Wars trépignent depuis longtemps et leurs attentes étaient élevées, jusqu'à ce que diverses fuites révèlent le design du coffret... et son prix.

Voici à quoi ressemble le modèle:

star wars lego todesstern https://www.reddit.com/r/Legoleak/comments/1mm3ecd/75419_ucs_death_star_full_box_source/
Image: reddit

Pour acquérir ce set de plus de 9000 pièces, il faudra débourser 1000 dollars, soit environ 800 francs suisses, ce qui choque les fans.

Ces dernières semaines, Lego a déjà essuyé de nombreuses critiques concernant les prix des nouvelles constructions Star Wars. Parmi les modèles sortis en août, on compte des Lego très attendus, dont le tank de combat de la République et le MTT des séparatistes de la bataille de Felucia, tous deux actuellement vendus au prix de 159 francs. Les critiques en ligne portent principalement sur le rapport qualité-prix.

Mais les critiques concernant le nouveau coffret de l'Etoile de la Mort vont au-delà du prix. De nombreux fans s'attendaient à quelque chose de complètement différent de ce qu'ils recevront en octobre. Ils ont écrit sur Reddit:

« C'est horrible… J'aurais honte de montrer ça»
«Pour 1000 dollars, je m'attends à une Etoile de la Mort complète. Pas juste une section»

Effectivement, les fans s'attendaient à un modèle complètement rond qui ressemblerait à l’Etoile de la Mort de l’extérieur – et non à une coupe transversale plate avec diverses scènes des épisodes Un nouvel espoir et Le Retour du Jedi.

Lego a réussi à intégrer de nombreuses scènes, avec un total de 38 figurines dans le set. Cependant, la marque est critiquée pour la petitesse de certaines scènes qui manqueraient de détails et de précision.

lego star wars todesstern https://www.reddit.com/r/Legoleak/comments/1mm3ecd/75419_ucs_death_star_full_box_source/
De nombreux fans pensent que Lego a fait des compromis dans les scènes.Image: reddit

Pour ne citer que quelques exemples: la chambre de méditation de Dark Vador n'a été aperçue qu'à bord de son Super-Destroyer Stellaire et non sur l'Etoile de la Mort. De même, le sauvetage de Luke et Leia n'a pas eu lieu dans la pièce où Obi-Wan Kenobi a désactivé le rayon tracteur de la station de combat. Pour ne rien arranger, les photos sur le carton donnent l'impression que le dos du modèle est aussi plat que le devant. Une légère courbure au dos aurait été facile à obtenir et aurait été plus appréciée des fans. (cmu)​

Que pensez-vous de ce nouveau Lego?
Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Plus de sujets Star Wars

Quiz
Star Wars: êtes-vous vraiment incollable?
de Sainath Bovay
2
Ce canton suisse est dans Star Wars et ce n'est pas une blague
de Boris Burkhardt
Un duel au sabre laser filmé dans le Colorado
de Marie-Adèle Copin
videovideo
Mauvaise foi
Star Wars? Comme une vis de trop à IKEA: ça existe, mais c'est inutile
de Fred Valet
1

Voici le champion du monde de yo-yo

Vidéo: watson

21 photos du tournage de la première trilogie de Star Wars

1 / 22
21 photos du tournage de la première trilogie de Star Wars
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
2
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
3
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
La Fashion Week a déterré un cadavre
C’était la pièce qu’on croyait définitivement enterrée avec nos posters d’Orlando Bloom en elfe et les ceintures à clous de chez Claire’s. Pourtant, selon Elle UK, le duo jupe + leggings a ressurgi à la Fashion Week. Faut-il s’en réjouir ou faire du lobbying pour que les retours Y2K cessent?
On pensait que le grand retour de la mode Y2K («les années 2000» pour les boomers) s’était arrêté à des come-backs qu’on arrivait, tant bien que mal, à digérer: le sac baguette de Carrie Bradshaw (plutôt cool), le crop top (très gérable avec un bon jean taille haute), ou encore les lunettes teintées à la Anastacia (mmmouais). Bref, on avait trouvé notre équilibre: un peu de revival, mais sans ressusciter tous nos traumas.
L’article