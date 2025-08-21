Le prochain Lego Star Wars sort en octobre, mais les fans ne sont pas convaincus. dr

Ce Lego Star Wars rend furieux les fans de la saga

En octobre, Lego sortira un nouveau modèle de l'Etoile de la Mort. Mais les collectionneurs sont extrêmement déçus.

Plus de «Divertissement»

Selon certaines sources, Lego sortira une nouvelle version de l'Etoile de la Mort le 1er octobre. Les fans de Star Wars trépignent depuis longtemps et leurs attentes étaient élevées, jusqu'à ce que diverses fuites révèlent le design du coffret... et son prix.

Voici à quoi ressemble le modèle:

Pour acquérir ce set de plus de 9000 pièces, il faudra débourser 1000 dollars, soit environ 800 francs suisses, ce qui choque les fans.

Ces dernières semaines, Lego a déjà essuyé de nombreuses critiques concernant les prix des nouvelles constructions Star Wars. Parmi les modèles sortis en août, on compte des Lego très attendus, dont le tank de combat de la République et le MTT des séparatistes de la bataille de Felucia, tous deux actuellement vendus au prix de 159 francs. Les critiques en ligne portent principalement sur le rapport qualité-prix.

Mais les critiques concernant le nouveau coffret de l'Etoile de la Mort vont au-delà du prix. De nombreux fans s'attendaient à quelque chose de complètement différent de ce qu'ils recevront en octobre. Ils ont écrit sur Reddit:

« C'est horrible… J'aurais honte de montrer ça»

«Pour 1000 dollars, je m'attends à une Etoile de la Mort complète. Pas juste une section»

Effectivement, les fans s'attendaient à un modèle complètement rond qui ressemblerait à l’Etoile de la Mort de l’extérieur – et non à une coupe transversale plate avec diverses scènes des épisodes Un nouvel espoir et Le Retour du Jedi.

Lego a réussi à intégrer de nombreuses scènes, avec un total de 38 figurines dans le set. Cependant, la marque est critiquée pour la petitesse de certaines scènes qui manqueraient de détails et de précision.

De nombreux fans pensent que Lego a fait des compromis dans les scènes. Image: reddit

Pour ne citer que quelques exemples: la chambre de méditation de Dark Vador n'a été aperçue qu'à bord de son Super-Destroyer Stellaire et non sur l'Etoile de la Mort. De même, le sauvetage de Luke et Leia n'a pas eu lieu dans la pièce où Obi-Wan Kenobi a désactivé le rayon tracteur de la station de combat. Pour ne rien arranger, les photos sur le carton donnent l'impression que le dos du modèle est aussi plat que le devant. Une légère courbure au dos aurait été facile à obtenir et aurait été plus appréciée des fans. (cmu)​

Que pensez-vous de ce nouveau Lego? J'ai hâte! Si l'Etoile de la Mort avait été ronde, je l'aurais achetée. C'est beaucoup trop cher. Voter Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Voici le champion du monde de yo-yo Vidéo: watson