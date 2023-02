Martin Burrus est l'unique Romand à participer à la nouvelle saison de Koh-Lanta. tf1/dr

«A Koh-Lanta, il y a beaucoup de moments où tu es assis et tu attends»

Ce mardi 21 février, sur TF1, démarre la nouvelle saison de Koh-Lanta, Le Feu Sacré. Parmi les candidats, le Genevois Martin Burrus, 31 ans, fromager.

Plus de «Divertissement»

C'est une formalité: quelques semaines avant la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison, TF1 dévoile les portraits des 20 candidats. Parmi eux cette année, un Suisse! Le Genevois Martin Burrus participera à Koh-Lanta, Le Feu sacré et ça commence... «MAINTENANT!». C'est-à-dire mardi soir 21h (et quelques pubs).

On a pu causer avec ce trader reconverti en fromager, sous le contrôle de la NSA, aka la production de TF1, qui fait attention à ce qu'il n'y ait aucun spoiler (normal).

Martin Burrus avait 30 ans au moment où l'émission a été tournée. Il en a désormais 31. tf1

Comment tu t'es entraîné avant de commencer l'émission?

Niveau survie, je suis arrivé les mains dans les poches, parce que je suis parti du principe qu'il y en avait sûrement un ou deux qui avaient des compétences, comme faire du feu.

Niveau physique, je suis un peu hyperactif, j ai besoin de bouger, je fais entre 1h30 et 2h de sport par jour: tennis, course à pied, badminton. La seule chose que j'ai essayé de travailler un peu plus c'est l'équilibre. Mais je suis quelqu'un de très joueur.



Tennis, badminton, course à pied et... golf (eh oui, il es genevois), voici les sports principaux que le candidat genevois pratique. Image: capture d'écran tf1

Preeeeeeesque! Image: capture d'écran tf1

Tu es meilleur en épreuves ou en stratégie?

Elle est bonne cette question…

Je sais, c’est moi qui l’ai écrite.

Hmmm, je préfère ne pas répondre:)

Pourquoi as-tu voulu participer à Koh-Lanta? S'il te plaît, ne me réponds pas pour le défi personnel...

Franchement, le défi personnel, rien à faire. Koh-Lanta, c'est un rêve d'enfant, mais je ne m'étais pas présenté avant au casting parce que ma femme était contre. Tu sais, elle croit que pour vivre heureux, il faut vivre caché et elle a raison. Mais je l'ai tellement soulé avec Koh-Lanta qu'elle m'a dit: "Bon, tu as one shot. Tu essaies de t'inscrire une fois et si ça ne marche pas, je ne veux plus jamais en entendre parler." Ça a marché.

«J'ai plusieurs rêves et j'essaie de tous les réaliser. La fromagerie, c'en était un»

Oui parce que tu es fromager, mais avant tu étais trader.

Exact. J'ai tout plaqué pour ouvrir ma fromagerie parce je suis passionné de fromages, j'aime notre terroir et travailler avec les paysans locaux, même si ça n'a pas été facile de se faire accepter dans ce milieu très fermé, surtout quand on vient de la finance.



Si tu devais choisir un fromage sur une île déserte, ce serait lequel?

Ah bah le vieux gruyère! Il m’a manqué celui-là.

T’as essayé de convaincre les candidats français que le vacherin Mont-d’or suisse est meilleur que le français?

Ah bah non! Le Mont d'or français est bien meilleur, parce que leur lait n'est pas termisé. Par contre, je leur ai pas laissé le choix pour la fondue savoyarde. Je leur ai bien fait comprendre que c'était la fondue moitié-moitié la meilleure. D'ailleurs, à l'avant-première, je leur ai tous amené un paquet de fondue de ma fromagerie, histoire que le message soit clair.



Martin Burrus dans sa fromagerie à Genève. Image: capture d'écran tf1

C’est quand même vachement cliché d’être un candidat suisse qui vend du fromage. Dis-nous quelque chose sur toi qui casse ce cliché:

Je suis aussi français, j'ai la double nationalité.



Moi aussi.

Ah bah du coup, j'imagine que t'as aussi pleuré quand l'équipe de France a perdu aux penalties à la Coupe du monde...



Non.



Plus généralement, quelle spécialité suisse t’a le plus manqué durant l’aventure? Tu as le droit de dire le carac.

Je déteste le carac. Le truc qui m’a le plus manqué c’est le chocolat parce que je suis complètement addict. Le chocolat et le gruyère, ça a été dur.

A part la faim, qu'est-ce qui est dur à supporter à Koh-Lanta?

Pour moi, ça a été l'humidité. La première nuit m'a marquée pour ça. On était sur un archipel des Philippines et rien ne séchait. Il y a un autre truc qui a été dur: l'ennui. Comme tu es faible, il y a beaucoup de moments où tu restes assis et tu attends.



Tu as vu le premier épisode en avant-première. Tu as pensé quoi de toi en te voyant?

J'étais inquiet. Tu ne sais jamais comment la production va te faire passer, mais finalement ils arrivent à te cerner et j'ai trouvé qu'ils avaient retranscrit les émotions que j'ai eu sur le moment. Par contre, j'ai pas du tout aimé me voir et m'entendre.

T’es prêt à lire ce qu'on dit de toi sur Twitter?

Complètement, parce que je ne vais pas aller voir. Je suis assez sensible, et voir des gens qui m'insultent, j'ai pas envie. J'ai d'ailleurs demandé à ma famille de ne pas y aller.

Koh-Lanta le mardi, t'en penses quoi?

Personnellement, que ce soit le vendredi soir ou le mardi soir, ça m'est complètement égal. Je sais que ça fait débat, mais pour te dire la vérité, j'ai toujours regardé en replay pour sauter les pubs.

Un dernier mot?

Je pense très sincèrement qu'il y a seulement ceux qui ont vécu cette aventure qui peuvent la comprendre vraiment. Humainement, physiquement, c’est indescriptible, à tous les niveaux c’est extrême. J'ai pu me faire la réflexion: t’es vachement mieux dans ton canap'.



On a fait flotter Colin de Koh-Lanta sur les poteaux de watson

Vidéo: watson

19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant