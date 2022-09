Vous voulez vivre coupé du monde? Achetez cette île canadienne pour 2 millions!

Vous aimez le calme? La nature? Un lieu de retraite, loin de l'agitation urbaine? On a quelque chose qui pourrait vous intéresser...

Si vous voulez échapper à l'agitation des centres urbains, vous pouvez vous rendre dans la nature sauvage et intacte de la baie géorgienne, à deux heures de route de Toronto, au Canada.

Et si ce n'est pas assez calme et sauvage pour vous, vous pouvez également vous rendre dans la petite ville de Honey Harbour (Ontario), prendre un bateau et naviguer jusqu'à une petite île à l'ouest de Go Home Bay appelée Table Rocks Island.

Cet îlot est actuellement en vente avec son emblématique villa ronde de style post-moderne.

Ceci n'est pas une soucoupe volante posée sur un rocher. Bild: georgianbayislandsforsale.ca

Selon la description de vente, la structure circulaire, conçue par l'architecte William Grierson, offre «des vues spectaculaires à 360 degrés» grâce à des baies vitrées tout le long.

C'est un drapeau canadien qu'on voit à droite de l'image mais rien ne vous empêche de mettre le drapeau suisse. image: georgianbayislandsforsale.ca

Ça donne envie de s'emmitoufler dans une couverture en cachemire en regardant Harry Potter. image: georgianbayislandsforsale.ca

La maison possède huit chambres, quatre salles de bains et une grande pièce à vivre de 148 mètres carrés qui donne sur une cuisine ouverte, une salle à manger et un salon.

La décoration est en harmonie avec le lieu. Bien sûr, il faut aimer la pierre...

La propriété est alimentée à l'énergie solaire et est donc complètement autonome. Elle est chauffée avec des poêles à bois rustiques en fonte. En été, il fait bon vivre, mais en février, les températures sont souvent négatives.

C'est l'heure de la golden shower hour. image: georgianbayislandsforsale.ca

La décoration est absolument délicieuse: entre le cottage et la maison de bord de mer. image: georgianbayislandsforsale.ca

L'île se compose presque entièrement de granit qui descend doucement vers l'eau. À l'ouest de l'île se trouve un port naturel abrité, avec un espace pour les bateaux. Il y a également un hangar à bateaux en cale sèche.

Un lieu à proscrire si vous êtes fan de pétanque. image: georgianbayislandsforsale.ca

Le prix de cette maison unique: 1,94 millions de francs. A Genève, pour le même prix, vous auriez un appartement de 3,5 pièces avec du parquet collé et une surface habitable inférieure au salon de la maison de Table Rock Island.)

La terrasse au centre de la maison est circulaire, comme la maison. image: georgianbayislandsforsale.ca

La maison vue de la mer. image: georgianbayislandsforsale.ca

Qui est intéressé? Vous pouvez contacter l'agence immobilière en charge du dossier ici.

