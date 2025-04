Cette villa est située en Sardaigne et comprend deux plages privées sur la propriété. Image: Sotheby's International Realty

Ça ressemble à quoi une villa à 150 millions?

Une propriété vendue à 150 millions de francs, c'est un record pour l'Italie. Mais alors qu'est-ce qui justifie ce prix? On vous explique.

Il s’agit de la vente de maison la plus chère jamais réalisée en Italie. Maison, le mot est mal choisi. Il s'agit plutôt d'une propriété située de plusieurs hectares à Romazzino, sur la Costa Smeralda au nord de la Sardaigne. Elle a trouvé un nouveau acquéreur pour un peu plus de 150 millions de francs.

La villa offre un accès à deux plages privées, ce qui explique une partie du prix. Sotheby's International Realty

La villa s'étend sur 5,7 hectares, une des raisons de son prix élevé et comprend (accrochez-vous bien) 28 chambres. Elle offre un accès à deux plages privées et deux jetées. Il y a également trois piscines et plusieurs terrasses.

La propriété comprend trois piscines. Image: Sotheby's International Realty

La maison appartenait autrefois à Henry Ford II, le petit-fils du pionnier de l'automobile Henry Ford. En 1974, le Cheikh Ahmed Zaki Yamani, ministre saoudien du pétrole et cofondateur de l'Association du pétrole (OPEP), a acheté la villa.

Il faut une armée de jardiniers pour entretenir toute cette verdure. Image: Sotheby's International Realty

Selon les médias italiens, l'acheteur serait l'Américain Brendan Blumer. Il est devenu riche, entre autres, en fondant la société de crypto-monnaie Block.one. Il n'a fait aucun commentaire à ce sujet.

Jamais auparavant une villa en Italie n'avait été vendue aussi cher. Image: Sotheby's International Realty

La maison a été conçue dans un style méditerranéen traditionnel par l'architecte italien Luigi Vietti.

L'un des nombreux salons extérieurs de la villa. Image: Sotheby’s International Realty

