Vous avez gagné à la loterie? Alors voici la maison parfaite pour vous!

Si on gagne le gros lot, s'acheter une jolie villa, c'est le pied, non? Une villa confortable et bien équipée, avec piscine, terrain de basket, stand de tir et studio de danse. Et spa. Et piste de karting...

Vous gagnez le jackpot à la loterie. Félicitations! Il faut bien sûr en mettre un peu de côté pour la retraite. Et puis payer les impôts. Mais ensuite, il reste bien de quoi s'acheter une belle propriété, non?

Une propriété avec un peu d'espace, si possible. Et pourquoi pas une piscine...

Voyons voir... Pour 20 millions de dollars – environ 18 millions de francs – il y a cette propriété à Gilbert, dans l'agglomération de Phoenix (en Arizona):

Image: zillow

Allons y faire un tour!

Image: zillow

Image: zillow

Voici ce que dit l'annonce : «Lorsque vous passez le hall d'entrée, vous êtes accueillis par de hauts plafonds, d'exquis parquets en bois naturel et une abondance de lumière naturelle qui illumine chaque recoin du vaste espace intérieur, alliant élégance et fonctionnalité sans faille».

Image: zillow

Cinq chambres et six salles de bains sont réparties sur une surface habitable totale de 866 m2.

Des chambres à coucher de taille généreuse, évidemment.

Image: zillow

Avec un petit plus:

Image: zillow

L'agence immobilière écrit:



«Profitez du plus haut degré de sophistication avec cet extraordinaire dressing sur deux étages, où l'opulence et la fonctionnalité s'harmonisent et créent une oasis pour l'élite consciente de la mode. Cet espace soigneusement conçu s'étend sur deux étages et offre le refuge ultime pour organiser et présenter votre garde-robe au style incomparable».

Image: zillow

Ce dressing-ci ne fait qu'un étage – mais il y a une télévision.

Image: zillow

Voilà la cuisine:

Image: zillow

Sans oublier la terrasse sur le toit:

Image: zillow

Dirigeons-nous vers l'extérieur, où tout est joliment aménagé et adapté à la végétation désertique locale.

Image: zillow

Le terrain s'étend sur 1,7 hectare – l'équivalent d'environ trois terrains de football. On y trouve des étangs, des palmiers et des jardins que l'agence immobilière décrit comme «un aménagement paysager luxuriant et une vue panoramique sur le terrain méticuleusement entretenu». Mmmh, sympa.

Image: zillow

Et bien sûr, n'oublions pas la (très) grande piscine ainsi que la fontaine.

Image: zillow

Une piscine où l'on peut nager directement jusqu'au bar, soit dit en passant.

Image: zillow

Et voici le jacuzzi – avec foyer.

Image: zillow

Et pour les chaudes nuits d'été (à Phoenix, on ne sort de toute façon pas pendant la journée en été), une jolie cabane de fête. Avec cuisine en plein air, foyer, fontaine – et bien plus encore.

Image: zillow

Et à côté, quatre jeux de fer à cheval! Après tout, Phoenix fait géographiquement (et culturellement) partie du Far West.

Image: zillow

Si l'on veut se dépenser, il y a aussi un terrain de basket. Couvert, bien sûr. Avec d'énormes ventilateurs de plafond, des tribunes, un tableau d'affichage numérique et tout le tralala.

Image: zillow

Et puis il y a cet autre bâtiment:

Image: zillow

«Entrez dans le "Man Cave" et laissez-vous tenter par un espace généreux où le raffinement et la fonctionnalité se marient parfaitement.»

Image: zillow

«Le cœur de ce paradis du divertissement est la cuisine professionnelle ultramoderne, équipée d'ustensiles de première qualité, d'armoires sur mesure et d'un îlot de cuisson, offrant ainsi un cadre parfait aux passionnés de cuisine pour montrer leur savoir-faire tout en divertissant les invités.»

Cela ressemble à ça:

Image: zillow

Il y a aussi un simulateur de golf.

Image: zillow

Un espace jeux-vidéo.

Image: zillow

Et un fitness.

Image: zillow

On peut également y regarder des films...

Image: zillow

...ou encore s'essayer au ballet.

Image: zillow

«Pour les danseurs passionnés, il y a un studio de danse entièrement équipé avec des murs en miroir, des barres de ballet et un revêtement de sol professionnel, où vous pouvez pratiquer vos mouvements et vos chorégraphies avec style.»

Et puis il y a ceci:

Image: zillow

Un stand de tir. Accompagné d'un coffre-fort aux dimensions généreuses...

Image: zillow

...où il y a de la place pour un véritable arsenal d'armes de tir.

Image: zillow

Voilà pour l'antre des hommes. Pour la maîtresse de maison (eh oui, la propriété ne manque pas de clichés sur les genres), il y a encore ce petit quelque chose:

Image: zillow

Des salles de réception et de séjour joliment aménagées... Où sommes-nous donc?

Image: zillow

Dans un spa!

Image: zillow

Avec salle de massage...

Image: zillow

Salle de yoga...

Image: zillow

Bassin d'eau froide...

Image: zillow

Et un jacuzzi intérieur. Et derrière, une douche. Très grande. Ainsi qu'un aquarium.

Image: zillow

Voici un espace pour pratiquer la Méthode Kneipp.

Image: zillow

Et dans cette pièce... On ne sait pas trop. Mais il y règne sûrement bien-être et beauté.

Image: zillow

Voici le sauna...

Image: zillow

Et ici, sans doute l'espace de détente pour se reposer après une journée de wellness bien remplie.

Image: zillow

Mais venons-en maintenant à l'argument de vente numéro 1:

Image: zillow

Un circuit de karting électrique!

Image: zillow

Avec six karts inclus.

Image: zillow

Et, oui, la piste est éclairée la nuit.

Image: zillow

Eh bien, cher gagnant de la loterie, vous en aurez pour votre argent! Et nous n'avons même pas tout mentionné: il y a aussi un potager avec serre, des garages, une cage de frappe pour s'entraîner au baseball et bien plus encore.

Image: zillow

La ville de Gilbert est située au sud-ouest de Phoenix. Le centre-ville de Phoenix est à une demi-heure, tout comme le point de vue de South Mountain et la vieille ville chic de Scottsdale. Tempe et Mesa, où se trouvent les collèges et les universités, sont encore un peu plus proches. Et dans les environs immédiats, il y a plusieurs possibilités de shopping et de restaurants sympas.

Bonne chance pour la loterie, alors!

Et vous m'inviterez à faire une partie de fer à cheval un de ces jours, d'accord?

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder