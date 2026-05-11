Vidéo: watson

Il court 14 marathons d'un seul coup

L'athlète Arda Saatçi vient de réaliser un défi extrême: un ultramarathon de 600 kilomètres. Cependant, l'Allemand a manqué l'un de ses objectifs en dépassant la durée qu'il s'était fixée.

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Le sportif germano-turc Arda Saatçi vient de signer un exploit presque surhumain: plus de 600 kilomètres parcourus sans arrêt, de la Vallée de la Mort, au cœur du désert californien, jusqu’à l’océan Pacifique à Los Angeles. Une aventure à voir en image dans la vidéo ci-dessus. ☝️

Ce défi représentait l’équivalent de plus de 14 marathons. Pour rappel, un marathon représente à lui seul 42,195 kilomètres. Arda Saatçi espérait accomplir ce haut fait en moins de 96 heures. Il lui aura finalement fallu 123 heures et 21 minutes d’effort, soit plus de cinq jours, pour atteindre dimanche la jetée de Santa Monica, près de Los Angeles.

Si l’athlète de l’extrême n’a pas réussi à couvrir les 600 kilomètres dans le temps imparti, son exploit reste colossal: au moment de franchir le seuil des 96 heures, son podomètre affichait déjà 458 kilomètres.

Durant cette épreuve menée d’une seule traite, Arda Saatçi ne s’est accordé que de brèves pauses de 30 à 90 minutes, durant lesquelles il dormait quelques instants. A bout de forces, il alternait en fin de parcours marche et course avant de repartir. Et malgré l’épuisement, l’athlète courait encore, peu avant l’arrivée, à une allure impressionnante d’environ six minutes par kilomètre. Sur l’ensemble du défi, sa moyenne dépassait les douze minutes par kilomètre.

Arda Saatçi n’en est pas à son premier exploit. En 2024, l’athlète avait déjà parcouru près de 3000 kilomètres entre Berlin et New York. L’année suivante, il s’attaquait à un autre ultramarathon de 3000 kilomètres à travers le Japon, avec jusqu’à l'équivalent de deux marathons courus par jour. Né à Berlin le 6 septembre 1997, il rêvait d’abord d’une carrière dans le football, avant qu’une blessure à 18 ans ne le pousse vers les sports extrêmes et le fitness.

Aujourd’hui, il figure parmi les ultramarathoniens les plus suivis sur les réseaux sociaux. Surnommé le «cyborg du fitness», il captive son public par son entraînement de haute intensité, pouvant atteindre 30 heures hebdomadaires. Une véritable machine.