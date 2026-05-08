bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Youtube déploie un outil contre les deepfakes IA des stars

Youtube va aider les artistes à préserver leur image
En février, un faux clip de Brad Pitt et Tom Cruise avait embrasé Hollywood.

Comment Youtube compte protéger les stars des deepfakes

Désormais répandu, le phénomène du deepfake pose des problèmes aux stars de Hollywood. La plateforme va mettre en place un système de signalement et de détection des fraudes à l'intelligence artificielle.
08.05.2026, 16:5708.05.2026, 16:57
Anuj CHOPRA, new york / afp

«Moi seul ai le droit d’être moi.» YouTube propose aux célébrités et artistes de Hollywood un outil de détection gratuit des deepfakes, développant encore la lutte contre les usurpations d’identité générées par l’intelligence artificielle.

Le mois dernier, la plateforme vidéo de Google a lancé son outil de protection de l’image, qui aide à identifier les contenus dans lesquels un visage apparaît modifié, ou généré, à l’aide de technologies d’IA. Le projet visait d’abord les responsables gouvernementaux, journalistes et autre personnel politique.

Les deepfakes peuvent faire des ravages 👇🏼

Suisse: elles se retrouvent malgré elles dans un porno à cause de l’IA

La plateforme étend désormais son accès aux acteurs et musiciens, via les agences de talents, sociétés de management et les stars qu’elles représentent.

L’outil permet de «rechercher des contenus générés par l’IA reprenant l’apparence d’un participant, comme un deepfake de son visage, et lui donne le pouvoir de les dénicher et d’en demander la suppression». Célébrités et artistes peuvent y accéder même sans disposer de chaîne sur la plateforme.

Directeur général et cofondateur de Copyleaks, une plateforme de détection de contenus générés par l’IA, Alon Yamin estime:

«Le fait que YouTube ouvre ses capacités de détection de deepfakes aux personnalités publiques marque un tournant dans la manière dont les plateformes abordent la protection de l’identité à l’ère de l’IA générative.»
Une sordide affaire de «viols virtuels» secoue l'Allemagne

Il ajoute:

«La technologie permettant de reproduire le visage, la voix et les mimiques d’une personne a avancé plus vite que les garde-fous qui l’entourent, créant un fossé que des acteurs malveillants exploitent déjà.»

L’initiative intervient alors que se multiplient les vidéos hyperréalistes de célébrités disparues, créées avec des applications grand public comme Sora, l’outil d’OpenAI.

Vidéo: YouTube/FRANCE 24

L’application a déclenché un flot de vidéos de Michael Jackson ou d’Elvis Presley. Et le mois dernier, OpenAI a fermé son application Sora.

En février dernier, le réalisateur irlandais Ruairí Robinson avait déjà créé un clip d’un réalisme saisissant montrant Brad Pitt se battant avec Tom Cruise sur un toit, à partir d’un prompt de deux phrases.

On vous en parlait ici 👇🏼

Cette nouvelle IA chinoise va faire trembler Hollywood

Largement diffusé et provoquant de vives inquiétudes à Hollywood, il a été généré avec Seedance 2.0, un outil appartenant au groupe chinois ByteDance. L’Irlandais a également créé d’autres vidéos. L’une montre Brad Pitt affrontant un ninja zombie armé d’un sabre, une autre le met en scène en train de combattre un robot, flanqué de l’incontournable Tom Cruise.

Charles Rivkin, patron de la Motion Picture Association, l’association des grandes sociétés de production américaines, a appelé ByteDance à «cesser immédiatement ses activités de contrefaçons», l’accusant de bafouer le droit d’auteur.

YouTube explique pour sa part travailler avec les principales agences de talents pour améliorer la détection des images problématiques et mieux protéger les artistes.

Ados dénudées avec l'IA: le problème touche aussi les écoles suisses

La plateforme «fait ce qu’il faut en fournissant ces outils gratuitement aux talents, afin qu’ils puissent protéger leur patrimoine», se réjouit Jason Newman, de la société de management et de production Untitled Entertainment. Dans un entretien avec le magazine Hollywood Reporter, il ajoute:

«Leur patrimoine, c’est leur visage, leur corps, qui ils sont, ce qu’ils font, leur façon de s’exprimer»

Le développement de l’outil fait suite à des plaintes de personnalités américaines de premier plan dénonçant les lourdeurs de la procédure sur YouTube pour signaler et retirer un deepfake. Alon Yamin explique:

«Les enjeux sont particulièrement élevés car les deepfakes peuvent être utilisés pour diffuser de la désinformation, manipuler les marchés, nuire à des réputations ou laisser croire à un soutien trompeur. Une détection robuste n’est plus optionnelle.»

Il poursuit:

«Les systèmes de détection doivent être extrêmement précis, continuellement mis à jour et associés à des règles claires et à des procédures de retrait rapides pour être efficaces»
Cette Romande s'est retrouvée sur OnlyFans contre son gré, elle raconte

Le responsable de Copyleaks fait valoir:

«Cela n’éliminera pas totalement les deepfakes, mais peut réduire considérablement leur portée et leur impact, en rendant plus difficile la circulation de contenus manipulés sans être détectés ou contestés.»

(afp)

En parlant de cinéma 👇🏼

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X

Zelda débarque au cinéma

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
de Marine Brunner
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
1
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
de Joanna Oulevay
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
16 photos incroyables qui ont marqué l’histoire de la musique
Puisées dans la boîte à anecdotes infinie de l’histoire de la musique, voici une sélection aussi aléatoire que subjective d’images iconiques. En gros, du «History Porn», édition musique. Enjoy!
Aujourd'hui, pas de longs commentaires ni d'analyses à rallonge: on laisse les images parler d’elles-mêmes. Enfin... pas totalement non plus. On ne va quand même pas se priver de quelques bons mots et anecdotes. Allez, c’est parti!
L’article