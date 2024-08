En Chine, une femme se fait attaquer par une crevette

Vidéo: watson

Cette crevette s'est vengée

Une vidéo devenue virale en Chine montre une femme qui s'apprêtait à faire bouillir une crevette encore vivante, sauf que l'animal ne s'est pas laissé faire.

«Il faut se méfier de l'eau qui dort» est un dicton que cette femme n'est pas près d'oublier. La vidéo d'une Chinoise en larmes après avoir été attaquée par une crevette est devenue virale, cumulant près de 5 millions de vues sur TikTok.

Attablée dans un restaurant chinois, elle s'apprêtait à savourer ce que l'on appelle un« hot pot» (ou une fondue chinoise par chez nous). Elle s'est saisie d'une crevette géante encore vivante et s'apprêtait à la plonger dans un bouillon frémissant.

Cependant, la crevette a réussi à échapper une première fois à son funeste destin. Dans une deuxième tentative de la jeune femme, l'animal s'est alors accroché à son poignet à coup de pinces et a même réussi à lui transpercer le doigt lorsqu'elle a essayé de le retirer.

La cliente a eu du mal à contenir sa douleur, se mettant à pleurer en implorant l'aide du serveur qui est tout de suite venu à la rescousse. Une scène proche d'un film d'horreur qui pourrait sortir tout droit d'un des volets d'Alien.

La plus «badass» des crevettes

La crevette en question était très probablement une crevette-mante. Une espèce carnivore équipée de pinces pouvant frapper à 112 km/h, soit l'un des mouvements les plus rapides du règne animal. Pour vous dire, cette ce qui équivaut à une accélération proche de celle d'une balle de pistolet. Cette force de frappe permet aux mantes de mer de briser facilement les coquilles les plus dures et d'atteindre ainsi leur nourriture.

Les crevettes-mantes sont même surnommées «coupe-pouce» en raison de leur capacité à infliger des blessures douloureuses si elles ne sont pas manipulées avec précaution, comme cette femme l'a sans doute appris à ses dépens.

C'est chou une crevette-mante, non? Image: wikipedia

Cette crevette proche de la langoustine est consommée dans de nombreux endroits du monde, en Chine, au Japon ou encore aux Philippines. Elle est appréciée pour sa chair au goût sucré, qui ressemble davantage à celle du homard. Et comme les homards, il y a une raison pour laquelle ces crevettes sont manipulées avec beaucoup de précautions.