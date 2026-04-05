En novembre 1948, on fait une découverte spectaculaire sur les rives du lac de Lugano: un mini-sous-marin, manifestement conçu pour transporter du salami et du fromage. Keystone

Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps

Des tonnes de fromage, la moitié des réserves canadiennes de sirop d’érable…et un sous-marin suisse à salami: voici les braquages les plus audacieux (et bizarres) de la gastronomie.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Le vol de quelque douze tonnes de chocolat KitKat fait actuellement la Une un peu partout, sous le nom accrocheur de «le grand vol de KitKat de 2026». Cela représente plus de 400 000 barres. La cargaison a disparu la semaine dernière lors de son transport depuis l’Italie vers différents sites de production et de distribution en Europe.

Tout demeure à éclaircir dans cette affaire. Seule certitude à ce jour: le véhicule et son contenu restent introuvables.

Si vous avez raté ça 👇🏻 Nestlé s'est fait voler des KitKat valant un million de francs

Ce braquage s’ajoute ainsi à une série de crimes tous motivés par une gourmandise sans limite – attention, liste non exhaustive:

Sus aux ramen !

Entre le 25 juillet et le 1er août 2018, une remorque de camion longue de seize mètres a été volée sur le parking d’une station-service de Chevron, dans le comté de Fayette, en Géorgie (États-Unis). Sa cargaison s'est envolée avec elle: des ramen instantanés d’une valeur de 98 000 dollars.

Autrement dit: plus de 300 000 portions de nouilles ont été dérobées. De quoi nourrir plus d’un étudiant.

Image: Shutterstock

À ce jour, le grand casse des ramen de 2018 n’a jamais été élucidé. Aucune arrestation n’a eu lieu et le bureau du shérif local n’a identifié aucun suspect.

Des «gangsters du Nutella » dérobent 26 millions de calories

Avril 2013: à Bad Hersfeld, en Allemagne, des voleurs ont mis la main – on vous aura prévenus – sur cinq tonnes de Nutella dans une remorque. Valeur estimée du butin: 20 000 franc. Une cargaison de boissons énergétiques aurait également été volée. Détail savoureux: quelques semaines auparavant, cinq tonnes de café avaient disparu dans la même région. Sucre, taurine, caféine… on imagine à peine l’état d’excitation des malfrats après coup.

A ce jour, aucune trace des «Nutella Gangsters», selon ABC News. Les 26 millions de calories ont sans doute été englouties depuis longtemps.

Des barres de céréales pour toute une vie

En octobre 2015, des voleurs ont dérobé un camion transportant près de dix tonnes de barres Kellogg’s en Ecosse. Tandis que le commun des mortels se demande quoi faire d'autant de snacks, les criminels y ont vu une opportunité lucrative: le butin aurait atteint les 66 000 francs.

Le camion a été retrouvé peu après, mais la marchandise du «Great Grain Robbery» (jeu de mots avec le «Great Train Robbery» de 1963) n’a jamais refait surface. Les auteurs n’ont jamais été inquiétés.

The Great Maple Syrup Heist of 2012

Voici sans doute le crime le plus canadien de tous les temps: en décembre 2012, la police québécoise a procédé à 17 arrestations pour le vol de 2700 tonnes de sirop d’érable issues de la réserve stratégique canadienne. Oui: 2700 TONNES. Et oui: le Canada possède une RÉSERVE STRATÉGIQUE DE SIROP D’ÉRABLE (because of course, they do).

«Les gens auraient peut-être été moins surpris s'il s'était agi de cocaïne pour une valeur de 18 millions de dollars...»

Image: netflix

Les voleurs ont fait preuve d'audace: sous couvert d’activité commerciale, ils ont loué une partie de l’entrepôt à Saint-Louis-de-Blandford, contenant 16 000 barils, puis ont discrètement vidé le sirop. Celui-ci a ensuite été revendu via une entreprise du Nouveau-Brunswick et expédié vers l’Ontario, le Vermont et le New Hampshire.

«… mais on parlait bien de sirop»

Image: netflix

Le vol n’a été découvert qu’au moment de l’inspection semestrielle. Au final, environ deux tiers de la marchandise ont été récupérés. Chiffré à plus de 17 millions de francs, ce casse reste le plus important de l’histoire du pays. À noter: la série Netflix Dirty Money y a consacré un épisode.

Et l'aliment le plus volé au monde est...

...le fromage. Vous avez bien lu. Il existe même ce que l’on pourrait appeler un «réseau international de contrebande fromagère». Moins que les produits fermiers français au lait cru - interdits aux États-Unis pour des raisons sanitaires -, ce sont surtout les montagnes de fromage industriel qui en font les frais.

En 2012, par exemple, trois personnes (deux policiers canadiens et un complice américain) ont été arrêtées pour trafic de «brick cheese», utilisé notamment sur les pizzas. La raison: ce produit coûte 66% de moins aux États-Unis qu’au Canada. Avant leur arrestation, les trafiquants avaient engrangé environ 150 000 francs de bénéfices.

Mais les fromages plus raffinés peuvent aussi être pris pour cible:

Comment écouler 22 tonnes de fromage de luxe ?

En octobre 2024, «The Grate Cheese Robbery» (jeu de mots britannique) avait fait couler beaucoup d'encre: le célèbre affineur Neal’s Yard Dairy a été victime d’une escroquerie sophistiquée. Des criminels ont mis la main sur du cheddar primé pour plus de 340 000 francs – soit 22 tonnes.

Cela correspond à environ 950 énormes meules d’un cheddar rare au lait cru, enveloppé dans un tissu. Une méthode traditionnelle et exceptionnelle, rendant la revente illégale particulièrement complexe. Si le butin reste introuvable, six suspects ont été arrêtés. Les enquêteurs pensent que le groupe a utilisé des réseaux professionnels pour faire disparaître rapidement les 60 à 70 palettes.

Le cartel de l’ail britannique

En janvier 2013, la Suède a émis des mandats d’arrêt contre des membres d’un réseau britannique soupçonné d’importation illégale d’ail chinois dans l’Union européenne entre 2009 et 2010.

Image: shutterstock

L’UE appliquait alors une taxe de 9,6% ainsi qu’un supplément de 1600 dollars par tonne. Pour contourner ces droits, la marchandise était d’abord acheminée en Norvège, sans taxe, puis transportée clandestinement en Suède. Ce cas n'était pas le seul: dès 2012, deux réseaux similaires avaient été démantelés au Royaume-Uni.

Pour finir en beauté: le légendaire sous-marin à salami du lac de Lugano

On peine à y croire, mais il fut un temps où la Suisse était un îlot bon marché – du moins aux yeux de l’Italie, qui imposait de lourdes taxes douanières. Dès la fin du XIXe siècle, un intense trafic de contrebande s’est donc développé entre le Tessin et le pays voisin. Villages entiers – jeunes comme vieux – y participaient, par voie terrestre et maritime.

Image: Archivio di Stato del Cantone Ticino

En novembre 1948, on fait une découverte spectaculaire sur les rives du lac de Lugano: un mini-sous-marin, manifestement conçu pour transporter du salami et du fromage. Particularité remarquable: son système de propulsion. Ce semi-submersible, à peine visible à la surface, fonctionnait grâce à des pédales actionnant une hélice – une sorte de vélo aquatique clandestin.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)