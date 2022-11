Poutine livreur de pizza, Musk en Kim Jong-un: quand l'IA détourne les célébrités

Des outils d'intelligence artificielle permettent désormais de créer toute sorte d'images en partant d'une simple phrase. La Reine sur le trône de fer? Dark Vador en bon père? Voici les 20 meilleures créations..

Il y a quelques mois, on vous parlait de Dall-E, un système de génération d'images fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle. Le principe est simple: l'utilisateur peut taper n'importe quelle phrase, et Dall-E génère une image qui colle le plus possible à la description. Les résultats étaient surréalistes et vaguement angoissants.

On a nous-mêmes utilisé l'IA pour les illustrations de l'un de nos sujets et on s'est pas trop débrouillé.

Les meilleures créations du système sont répertoriées et publiées sur le compte Twitter «Weird Dall-E Generations». Au fil du temps, la qualité des rendus devient de plus en plus impressionnante. Une tendance semble se populariser: de bizarres détournements avec des célébrités. D'autres outils, tels que Dreambooth, sont également utilisés à cette fin. Sélection.

Joe Biden en Eminem Image: Twitter

Dark Vador se comportant comme un bon père Image: Twitter

Poutine en livreur de pizza Image: Twitter

La Reine assise sur le trône de fer Image: Twitter

Kanye au défilé Victoria's Secret Image: Twitter

Photo de l'annuaire du lycée de Shrek, dans les années 1980 Image: Twitter

Si Eleven de Stranger Things était Greta Thunberg Image: Twitter

Drake en personnage d'un film d'animation Disney Image: Twitter

Nancy Pelosi en bodybuildeuse Image: Twitter

Mark Zuckerberg dans Sims 3 en train de griller de l'étrange viande alien Image: Twitter

George W. Bush en Thanos Image: Twitter

Elon Musk en Kim Jong-un Image: Twitter

Dark Vador s'interrogeant sur ses choix de vie avant de se coucher On dirait une photo de banque d'images. Image: Twitter

Donald Trump s'il était une magnifique femme amazonienne Image: Twitter

Sumo Kanye Image: Twitter

Poutine travaille au Burger King Image: Twitter

Danny deVito dans Jaws Image: Twitter

Jésus s'il était un membre des Bee Gees Image: Twitter

Shrek en soldat de la Seconde Guerre mondiale Image: Twitter

Photo de 1981 de Boris Johnson en tant que mannequin dans un magazine pour adolescents Image: Twitter

