Ces 21 images générées par l'IA sont délirantes

Une IA a créé des couples de stars et leurs enfants

On continue:

Et de toute évidence, manger des brocolis est le moment le plus fun de la journée:

Mais l'intelligence artificielle se montre aussi parfois extrêmement maladroite, et recrache des images qui n'ont que peu de rapport avec la réalité.

Il est parfois effrayant de constater à quel point il est difficile de distinguer une photo réelle d'une image générée par l'IA. De plus, certains maitrisent si bien l'outil qu'ils sont capables de générer des oeuvres dignes d'un film d'animation.

Plus de «Divertissement»

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Des pornos gays et libertins ébranlent le régime des mollahs

Les plus lus

18 images qui prouvent que la météo part en couilles

Il pleut. Enfiiiinnn! Si le retour de la pluie ravit les gens sensés (sorry, not sorry pour le jugement), d'autres ont de la peine à encaisser le retour à la grisaille automnale. Notre résumé météo de l'été, en gifs.

Vous aussi, quand la météo fait le grand écart sans échauffement, ça vous tend? Est-ce que passer de «dôme de chaleur» à «cathédrale de nuages orageux», ça vous vous plonge dans le cafard le plus sombre? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Une partie de nos concitoyens ne vit pas la transition entre chaleur estivale et dépression (météo) de façon très saine, même si cette dernière, selon les prévisions, est temporaire.