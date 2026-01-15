Voici l'hôtel sublime où se déroulera la 4e saison de «White Lotus»

assez ensoleillé10°
Voici l&#039;hôtel sublime où se déroulera la 4e saison de «White Lotus»
Après l'Italie et la Thaïlande, c'est en France que la quatrième saison de The White Lotus, la série spécialiste des névroses des touristes fortunés et du staff hôtelier, posera ses valises. L'un des lieux de tournage vient d'être révélé - et c'est tout simplement sublime.
15.01.2026, 15:0115.01.2026, 15:01

«Ce n'est pas un plateau de cinéma, c'est le Château de la Messardière», écrivait l'hôtel il y a quelques mois sur son compte Instagram. Il ne croyait pas si bien dire. Puisque cette pépite, située dans le golf de Saint-Tropez, au cœur des vignobles de Ramatuelle, servira d'atterrissage à la très attendue quatrième saison de The White Lotus.

Construit au XIXe siècle, ce somptueux château fut à l'origine un cadeau de mariage.
Construit au XIXe siècle, ce somptueux château fut à l'origine un cadeau de mariage.airellessainttropez

Comme le précise Variety, bien que le tournage prenne place sur plusieurs spots différents à travers le sud de la France, le Château de la Messardière est le premier confirmé. Autrefois propriété d'un riche marchand de cognac, le palace a été transformé en hôtel en 2021 par le groupe hôtelier cinq étoiles Airelles.

Le couloir de nage de l'hôtel.
Le couloir de nage de l'hôtel.airellessainttropez
La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars

L'hôtel, qui abrite quelque 86 chambres (dont 18 suites), compte également plusieurs piscines, un spa, un beach club, un kidclub géant, ainsi que différents restaurants raffinés, qui devraient satisfaire (ou pas!) les protagonistes exigeants de la nouvelle saison du show.

Sur la terrasse du Château de la Messardière, le restaurant fusion Matsuhisa.
Sur la terrasse du Château de la Messardière, le restaurant fusion Matsuhisa.airellessainttropez
Le restaurant Palladio, avec une vue imprenable sur la Méditerranée.
Le restaurant Palladio, avec une vue imprenable sur la Méditerranée.airellessainttropez
A quelques minutes du Château de La Messardière, le Jardin Tropezina.
A quelques minutes du Château de La Messardière, le Jardin Tropezina.airellessainttropez
L'accès à la plage.
L'accès à la plage.airellessainttropez
Le fitness en extérieur.
Le fitness en extérieur.airellessainttropez
L'extraordinaire kidclub de 500 mètres carrés.
L'extraordinaire kidclub de 500 mètres carrés.airellessainttropez
Le studio de yoga.
Le studio de yoga.airellessainttropez
La suite Louise, prévue pour 4 adultes, avec terrasse et piscine privée.
La suite Louise, prévue pour 4 adultes, avec terrasse et piscine privée.airellessainttropez
L'une des dites piscines privées.
L'une des dites piscines privées.airellessainttropez
La suite Gabrielle.
La suite Gabrielle.airellessainttropez
La résidence de 4 chambres, qui peut accueillir jusqu'à huit adultes.
La résidence de 4 chambres, qui peut accueillir jusqu'à huit adultes. airellessainttropez

On vous a donné envie? Comptez entre 2900 à 28 500 euros la nuit, pendant la haute saison.

On en sait plus sur la prochaine saison de «The White Lotus»

Toujours selon Variety, le tournage de la saison 4 - toujours en cours d'écriture par son réalisateur et producteur Mark White - devrait débuter à la fin du mois d’avril et se prolonger jusqu’en octobre. Si la majorité de l’action devrait se dérouler sur la Côte d’Azur, quelques scènes seront tournées dans un hôtel parisien - dont l'identité reste à découvrir, mais qui ne manquera pas de faire l'objet d'un autre article.

Last but not least: si l'intrigue reste également un mystère, certaines sources indiquent que le Festival de Cannes pourrait y jouer un rôle. Le tournage ayant lieu sur la Côte d'Azur au milieu du festival, qui se déroulera du 13 au 26 mai, cette hypothèse semble tout à fait plausible. (mbr)

Thèmes
