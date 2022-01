Rocco Siffredi est content. keystone / watson

Rocco Siffredi est candidat à la présidentielle italienne

L'acteur italien de films pour adultes, se déclare à 57 ans candidat «pour de vrai» après l'avoir annoncé «pour de faux». L'élection présidentielle a lieu en ce moment.

D'une blague sur Instagram, l'histoire est désormais sérieuse. Le 20 janvier, Rocco Siffredi postait sur le réseau social une vidéo où il annonçait sa candidature. Pour rire. «J'ai travaillé dur plus de 30 ans...» Sous les cris et les applaudissements des femmes l'entourant, il scandait «Rocco for president! J'ai fait plus de bien que n'importe qui à vous, les Italiens! J'ai donné plus que n'importe qui à l'Italie...».

Lundi, l'acteur a posté une nouvelle vidéo où il remerciait ses fans pour leurs nombreux messages de soutien. «J'ai décidé d'aller de l'avant et de formaliser officiellement ma candidature au rôle de président de la République italienne 🇮🇹. Après tout, je le mérite, je me suis cassé le dos pendant 30 ans pour vous divertir, j'ai fait plus de bien à ce pays que n'importe quel autre politicien dans l'histoire. Alors aidez-moi à réaliser enfin ce rêve en partageant cette vidéo sur tous vos canaux sociaux.»

C'est en italien mais on comprend l'idée, même quand on sait dire que «gelato» et «ciao».

Vidéo: watson

L'élection présidentielle italienne a lieu en ce moment, Rocco Siffredi a donc ses chances. Mais l'acteur étant un habitué des annonces chocs et des provocations, attendons encore un peu avant de peindre sa tête sur des tasses dans les magasins de souvenirs pour les touristes.

