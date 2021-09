Divertissement

Le retour d'ABBA, une mauvaise idée en 7 points presque objectifs



Le retour d'ABBA, une mauvaise idée en 7 points presque objectifs

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, ou plus communément appelés ABBA, font leur grand retour. Enfin, grand, pas sûr. Voici 7 preuves. Et la 6 va vous étonner.

Après avoir fait danser la Terre entière entre 1972 et 1982, ABBA revient: Des annonces sur les réseaux sociaux et des mystérieux affichages dans les rues de Londres. Au programme: Morceaux inédits, album, concerts. Youpie.

Wow, cachez votre joie, Agnetha et Anni-Frid.

On vous présente 7 faits factuels et quasiment indiscutables pour dire que c'est une idée qui sent la naphtaline.

Un hologramme ?!

Selon plusieurs médias, des concerts avec les quatre vieux artistes sont en préparation. Mais pas de Agnetha, Anni-Frid, Benny et Björn sur scène: Ce sont leurs hologrammes que vous irez applaudir pour la modique somme d'un rein.

Ne peut-on pas laisser ça à Jean-Luc Mélenchon? Monsieur Je-suis-la-République s'était dédoublé depuis son meeting à Lyon, en hologramme à Paris, en 2017. Gênance.

Twitter s'en fout

A part les fans hystériques, genre ceux qui achèteraient volontiers une mèche de cheveux d'Anni-Frid sur le dark web. Mais sinon, Twitter s'en fout.

Il y a juste ce type, mais c'est un bide total.

Everyone else excited about the #ABBAVoyage press conference this evening? — Patrick Lynn (@LynnyQQ) September 2, 2021

Bad timing

Droper tout ça un jeudi à l'heure de l'apéro, ils ont cru qu'on avait que ça à foutre? J'en profite pour vous signaler qu'à partir de vendredi, il pleut. N'hésitez pas à réserver vos places en terrasse.

Les retours , c'est poussif

Prenons l'exemple de Stars 80, la tournée. Le concept, c'est de réunir sur scène des chanteurs de l'époque et de gratter un peu de thune aux nostalgiques.

Alors ok, Eve, lève-toi de Julie Pietri, c'est super. Le carrelage de la salle de bain se décolle tout seul tellement on chante fort quand elle passe en aléatoire. Idem avec d'autres artistes de l'époque, ça fait danser, ça fait chanter... Mais de là à sortir tout ce petit monde de son bocal de formol, non.

Eeeeeeeve, lève-toi et danse aaaaavec la viiiiie!

Capillairement, c'est bof

Cette photo de Benny Andersson et Björn Ulvaeus date de 2018. Depuis, ça s'est pas arrangé. Attention, loin de moi l'intention de me moquer des chauves, j'ai des amis chauves. Soulignons que, comparé aux brushings aériens de l'époque, on est sur un style un peu fade, là.

Ils sont vieux

(Ouais, c'est gratuit.)

(...)

C'était mieux avant

Et admettons-le, c'était si bien à l'époque. C'était dans son jus: pattes d'eph, paillettes, brushing à la Farrah Fawcett, que non, on ne peut pas espérer mieux que les tubes mythiques du vrai ABBA des seventies.

Peut-on faire mieux que ça?

Je ne crois pas que ce soit humainement possible. J'aimerais beaucoup me tromper, mais ils ont mis la barre trop haut trop vite.

Ça c'est ma préf', c'est quand j'étais amoureuse de Fernando Gonzalez, le tennisman chilien. ❤️

Restons sur de bons souvenirs et écoutons en boucle ces sons iconiques. Bisous.

Dans un tout autre registre.

