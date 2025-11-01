La K-pop et le poulet frit ont sauvé ce pays

K-pop, poulet frit, produits de beauté et histoire millénaire: la Corée du Sud a démontré plusieurs facettes de son influente K-culture au sommet de l'Apec cette semaine réunissant dirigeants et grands patrons d'Asie Pacifique.

Voici les principales richesses culturelles sud-coréennes mises en avant à Gyeongju où se tenait le sommet de la Coopération économique pour l'Asie Pacifique (Apec):

Loin des dizaines de milliers de manifestants du mouvement «No King» aux Etats-Unis qui ont dénoncé la présidence «royale» de Donald Trump et l'érosion des normes démocratiques, la Corée du Sud lui a offert cette semaine une couronne.

Image: AFP

Le président américain s'est vu offrir une réplique d'une couronne en or des rois de la dynastie Silla – qui ont régné de 57 avant JC jusqu'à l'an 935 – lors d'une grande cérémonie dans l'ancienne capitale coréenne Gyeongju.

Pour faire honneur à l'amour du président Trump pour le métal jaune, le président sud-coréen Lee Jae Myung arborait à cette occasion une cravate dorée et lui a servi un dessert également de teinte dorée.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux memes sont apparus se moquant de Trump et de sa nouvelle couronne.

Ruée sur la K-beauty

La porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt a, elle, attiré l'attention en publiant sur Instagram ses achats de produits de beauté coréens pendant son voyage aux côtés de Donald Trump à Gyeongju.

Dans une story sur le réseau social, elle présente ses «trouvailles de produits de beauté sud-coréens» avec un emoji aux yeux en forme de coeur : une eau démaquillante, des masques de beauté, des produits «zéro pore», une crème hydratante.

Les produits de beauté sud-coréens et les soins dermatologiques élaborés du pays connaissent une popularité croissante à l'étranger, Séoul cherchant à renforcer ses parts de marché dans ce secteur.

L'Apec proposait ainsi aux participants un «Pavillon de K-beauty» pour présenter ses derniers produits tendance.

Passion poulet frit

Jensen Huang, le patron du mastodonte américain des puces Nvidia, a annoncé vendredi le projet de fournir 260'000 semi-conducteurs les plus avancés à la Corée du Sud pour doper l'usage industriel de l'intelligence artificielle (IA).

Mais il a également fait la Une des médias locaux en mangeant du poulet frit accompagné de bière, un duo très populaire en Corée du Sud, appelé «chimaek». Son dîner sans façon avec le président de Samsung, Lee Jae-yong, et le président exécutif de Hyundai Motor, Chung Eui-sun, à Séoul, a attiré une foule de curieux et ses photos sont devenues virales.

Le poulet frit, classique de la cuisine sud-coréenne, est consommé partout, des réunions de famille aux matchs de baseball, souvent accompagné de bière fraîche.

Jensen Huang a admis avoir aussi goûté au «somaek», du soju mélangé à de la bière, et que cela l'avait laissé un peu vaseux le lendemain.

K-pop , «gat» et alcools locaux

Mais le clou du dîner de bienvenu de l'Apec vendredi, auquel participait le président chinois Xi Jinping, était un concert de la star de la K-pop G-Dragon.

Le chanteur de 37 ans est apparu sur scène avec un «gat», chapeau traditionnel coréen popularisé par le film d'animation de Netflix «KPop Demon Hunters», devenu un phénomène mondial cette année.

Ce chapeau, rarement porté en Corée aujourd'hui, est arboré dans le film par les Saja Boys, des démons camouflés en un boyband de K-pop qui déchaine les foules.

Le président Xi et son homologue sud-coréen ont également été aperçus en marge du sommet buvant du «makgeolli», une boisson traditionnelle coréenne à base de riz. Selon le bureau présidentiel sud-coréen, la boisson était aromatisée au yuzu, un agrume.

