Divertissement
Musique

Le group Katseye va se produire à la Star Academy

Un groupe mondialement connu va participer à la Star Academy: Katseye
Katseye va se produire lors du prochain prime de la Star Ac': Léa, la Suissesse, aura-t-elle la chance de danser avec ce groupe ultra-populaire?images: instagram

Ce groupe mondialement connu va participer à la Star Academy

Le groupe de pop globale ultra-populaire Katseye, qui compte une membre suisse, va se produire sur le prochain prime de la Star Academy, ce samedi 1er novembre. La candidate suisse Léa pourrait bien les accompagner.
28.10.2025, 20:4928.10.2025, 21:16
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

La rumeur circulait déjà depuis un petit moment: le groupe de pop globale, qui comprend une Suissesse (Manon), va non seulement apparaître durant la 27e édition des NRJ Music Awards, mais également lors d'un prime de la Star Academy.

Une idée que j'avais rapidement balayée d'un geste de main déçu. Et pourtant, quelle ne fût pas mon agréable surprise lorsque l'information a été confirmée, par une vidéo dans laquelle les six membres du girls band apparaissent.

La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice

On y voit la Zurichoise Manon, Sophia (Philippines), Daniela (de nationalité américaine avec des racines vénézuéliennes et cubaines), Lara (Américaine avec des origines indiennes), Megan (une Américaine qui a grandi à Honolulu, Hawaï), et Yoonchae (de Corée du Sud), prendre la parole:

«Bonjour France, nous avons une grosse surprise pour vous. Nous serons présentes à la Star Academy ce samedi! Nous avons trop hâte! À samedi... bisous!»

La vidéo en question 👇

Quand les élèves de la Star Academy ont découvert ce clip annonciateur, l'excitation était bien évidemment à son comble. Pour ne rien gâcher, seules trois élèves ont été pressenties pour se produire avec ces artistes qui performent à un très haut niveau de danse - pour rappel, Katseye, issu du show Netflix Dream Academy, a été formé par HYBE Corporation, qui gère des groupes majeurs de la K-pop comme BTS et TXT, et le label américain Geffen Records.

La réaction des élèves 👇

Vidéo: instagram

En conséquence, une question demeure: quel élève pourrait suivre le rythme sur un titre comme Gnarly ou encore Gabriela, sans avoir l'air de traîner des pieds?

Pourquoi cette Suissesse star de Netflix divise la Toile

Il se trouve que les trois apprenties pré-sélectionnées sont celles qui détiennent les meilleures compétences en danse. Et parmi elles, l'on trouve Léa, la Suissesse de cette promotion. Mais tout n'est pas joué: Léane, Sarah et Léa vont devoir passer une audition pour avoir la chance de participer à cet exigeant tableau sur le titre Gabriela. L'heureuse élue aura de quoi être fière:

«Ce sont les filles du groupe Katseye qui choisiront elles-mêmes, sur vidéo, laquelle des trois filles pourra partager la scène avec elles»
Télé-Loisirs

KATSEYE: Gabriela (le clip vidéo)

Vidéo: youtube

Evidemment, on croise tous les doigts pour que Léa sorte victorieuse. Si elle est sélectionnée, ce serait l'occasion de voir deux Suissesses performer ensemble devant notre petit écran.

En ce qui concerne les autres artistes présents lors du direct de ce 1er novembre, il s'agira du parrain et de la marraine des candidats, Ed Sheeran et Charlotte Cardin.

Les fans du programme ont déjà partagé leur enthousiasme sur la Toile: «Ed Sheeran, Cardin et maintenant Katseye sur le même prime. Incroyable!!!», exulte un internaute. «Katseye sera là et je ne pourrai pas les voir de mes propres yeux, quelle déception», réagit une autre.

Une Suissesse et son groupe font la «leçon» à Sydney Sweeney

Certains ont mobilisé leurs meilleurs skills sur Capcut pour se lancer dans des édits de Léa en train de danser.

@irisrises Eyekons this is Léa one of the contestant who will (maybe) perform with Katseye in Star Academy this saturday ✨✨@KATSEYE #staracademy #starac #edit #staracademy2025 #staracademylive ♬ son original - irisrises

A n'en point douter, le prochain prime de la Star Academy sera costaud, et on ne compte pas en rater une seule miette.

