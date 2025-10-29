assez ensoleillé
Corée du Sud: Trump a reçu une couronne «extravagante» en or

President Donald Trump shakes hands with South Korean President Lee Jae Myung as he receives a gift of a gold crown and an award of the Grand Order of Mugunghwa, not seen, during a high honor ceremony ...
En Corée du Sud, Trump reçoit la réplique d'une couronne en or portée par les rois de Corée.Image: AP

Voici ce que signifie la couronne «extravagante» que Trump a reçu

Fan déclaré du doré, Donald Trump a reçu une couronne royale lors de sa visite en Corée du Sud. Et elle a une signification particulière.
29.10.2025, 09:5029.10.2025, 09:50

Donald Trump s'est vu offrir une réplique d'une couronne en or lors de sa rencontre mercredi avec le président sud-coréen Lee Jae Myung, un cadeau symbolique pour le milliardaire qui n'a jamais caché son amour pour ce métal précieux et les monarchies du monde entier.

Le président américain s'est entretenu avec son homologue sud-coréen mercredi à Gyeongju (sud) dans le cadre d'une tournée en Asie et où se déroule le sommet de la Coopération économique en Asie-Pacifique (Apec) et où il doit rencontrer jeudi le président chinois Xi Jinping pour apaiser les tensions commerciales.

Voici ce que signifie la couronne

A la fin d'une cérémonie d'accueil somptueuse dans cette capitale historique, Trump s'est vu offrir une réplique d'une couronne portée par les rois de Silla, la dynastie qui régna de 57 avant J.-C. à 935 après J.-C en Corée.

Donald Trump a été informé que le cadeau est une réplique de «la plus grande et la plus extravagante des couronnes d'or existantes» de la période Silla. Elle représente «la connexion divine entre le commandement céleste et terrestre.»

Selon le bureau présidentiel sud-coréen, la couronne symbolise la «paix, la coexistence et la prospérité partagée dans la péninsule, des valeurs qui reflètent la longue période de stabilité de la dynastie Silla».

Un autre symbole

Donald Trump a reçu ce cadeau alors que des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté en fustigeant sa présidence «royale» et l'érosion des normes démocratiques aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis préparent une surveillance totale des réseaux sociaux

Le président américain s'est aussi vu attribuer le grand ordre de Mugunghwa, le plus haut ordre du mérite en Corée du Sud. La médaille ornée d'un motif de feuille de laurier symbolisant la prospérité a été remise «en anticipation de la paix et de la prospérité que vous apporterez à la péninsule coréenne», a-t-il été dit à Donald Trump.

Pas de doute, ça a plus au président qui se voit déjà futur prix Nobel de la paix. «C'est un grand honneur», a répondu le président américain. «J'aimerais la porter tout de suite». (jah/afp)

L’article